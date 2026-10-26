La justicia provincial condenó a Ariel Matías Cabrera, Damián Reifenstuel y Juan José Masson a penas de entre 18 y 20 años de cárcel por el homicidio de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada el 30 de septiembre de 2023 cuando volvía de ver presenciar un clásico rosarino.
Crimen de Ivana Garcilazo: condenaron a 20 y 18 años de prisión a los tres acusados
La Justicia determinó que Damián Reifenstuel, Ariel Cabrera y recibieron Juan José Masson fueron coautores del asesinato de la hincha de Central, perpetrado el 30 de septiembre de 2023 tras un clásico rosarino, en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo. Familiares de la joven no se quedaron conformes con el fallo y aseguraron que van a apelar.
La querella había solicitado que fueran condenados a 33 años de cárcel y la Fiscalía 30 años de prisión efectiva. Familiares de la joven asesinada manifestaron su indignación por el fallo. “Vamos a apelar”, aseguró su hermana.
El tribunal integrado por los jueces Jorge Rodríguez, Natalia Benvenuto y Nicolás Vico Gimena condenó a Cabrera y Reifenstuel a 20 años de cárcel, mientras que Masson recibió 18 años, tras ser hallados culpables como coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo.
En la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, la jueza Benvenuto leyó las condenas en este orden:
Ariel Matías Cabrera (44 años) fue condenado a la pena de 20 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio agravado por ser cometido en ocasión de espectáculo deportivo en calidad de coautor. También fue inhabilitado por 15 años para desempeñarse como deportista, jugador profesional, técnico, colaborador, dirigente, concesionario, miembro de comisiones o subcomisiones de entidades deportivas o contratado por cualquier título por estas últimas y recibió además una inhabilitación perpetua para concurrir a espectáculos de fútbol.
Juan José Masson (42) fue sentenciado a la pena de 18 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio agravado por ser cometido en ocasión de espectáculo deportivo en calidad de coautor e inhabilitación perpetua para concurrir a espectáculos de fútbol.
Mientras que Damián Reifenstuel (46) fue condenado a 20 años de prisión efectiva por el delito de homicidio agravado por ser cometido en ocasión de espectáculo deportivo en calidad de coautor; inhabilitación de 15 años para desempeñarse como deportista, jugador profesional, técnico, colaborador, dirigente, concesionario, miembro de comisiones o subcomisiones de entidades deportivas o contratado por cualquier título por estas últimas e inhabilitación perpetua para concurrir a espectáculos de futbol.
La Fiscalía había solicitado la pena de 30 años de prisión efectiva por homicidio agravado por ser cometido con ocasión de espectáculo deportivo, en grado consumado y en carácter de coautores, mientras que la querella había pedido 33 años de cárcel para los 3 imputados.
El crimen de Ivana
Según expusieron durante el juicio las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, el 30 de septiembre de 2023, Damián Reifenstuel se juntó con Ariel Cabrera y Juan José Masson en un departamento ubicado en inmediaciones de Catamarca e Iriondo (Rosario) para ver el partido de fútbol profesional entre los clubes Rosario Central y Newell’s Old Boys, que se disputaba en la cancha del primero.
Al finalizar el cotejo (en el cual Rosario Central ganó por 1 a 0), los tres se dirigieron a la intersección de Montevideo y Ovidio Lagos, de Rosario (a metros del parque Independencia y de la cancha de Newell’s).
Un rato más tarde, Ivana Garcilazo, al igual que otras personas y vehículos, transitaba por Ovidio Lagos en sentido norte-sur en una moto.
Al verla venir vestida con ropa que la identificaba con la parcialidad de Rosario Central, los acusados tomaron baldosas de la vereda y las arrojaron violentamente contra la humanidad de la mujer, “asumiendo y aceptando la posibilidad cierta y probable de provocar su fallecimiento, tanto por el impacto directo de las piedras a la persona que se encontraba en movimiento como por la posibilidad de hacerla perder el control del moto vehículo e impactar contra el pavimento o ser arrollada por un vehículo”, mencionaron las fiscales.
Ivana sufrió un impacto en el cráneo que le causó un traumatismo encéfalo craneano grave y le produjo la muerte, cayendo desvanecida de su moto. Tras esto Reifenstuel y Masson huyeron del lugar por Montevideo al oeste, mientras que Cabrera se acercó con intenciones de agredir al novio de la víctima, quien detuvo su marcha en el lugar para auxiliar a su pareja.
En ese encuentro, el novio se defendió con una linga que tenía, la cual luego de un forcejeo quedó en manos de Cabrera, quien también huyó del lugar por Montevideo al este y antes de llegar a calle Callao la arrojó en un árbol en la vía pública.
Tras el crimen y huida de los atacantes, la fiscalía en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos chequeó varias cámaras de seguridad en la zona aledaña al lugar del ataque y de esta manera logró dar con al menos dos de los atacantes. Luego de difundir sus imágenes y datos personales, dos de ellos se presentaron en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mientras que el tercero decidió fugarse.
El primero en ser detenido fue Ariel Cabrera, quien se presentó en la sede de la AIC en la mañana del 12 de octubre, un día después que la Fiscalía diera a conocer su rostro y datos.
El segundo en ser detenido fue Juan José Masson, quien tardó dos semanas más en entregarse. Lo hizo cerca del mediodía del jueves 26 de octubre, tras una serie de allanamientos realizados en su vivienda, ubicada en Humberto Primo al 1900, de barrio Ludueña y la de varios familiares.
En tanto, por ese entonces se inició la búsqueda del profesor de química Damián Reifenstuel, quien según se supo en el marco de la investigación, cruzó a Bolivia a través de la localidad de Salvador Mazza (Salta), sin pasar por un paso migratorio custodiado. Con ese dato, desde el Ministerio Público de la Acusación se alertó al gobierno boliviano y se pidió su captura internacional a Interpol.
A mediados de noviembre de 2023, como no había novedades, Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, viajó a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) para buscar a Reifenstuel. La mujer tomó la determinación de cruzar hasta el vecino país tras recibir varios mensajes en la cuenta pública que abrió en Instagram «Justicia por Ivana», donde testigos le decían que habían visto a Damián en Santa Cruz de la Sierra.
Vendió el fondo de comercio del negocio familiar que tenía, un IPhone y tras imprimir folletos con la cara del prófugo por el crimen de su hermana, se marchó hasta la ciudad ubicada 2.000 kilómetros al norte de Rosario.
Finalmente, el martes 25 de febrero de 2025, personal de Interpol encontró a Reifenstuel en Samaipata, un municipio cercano a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Según voceros, al momento de ser detenido primero dio otro nombre, ya que se hacía pasar por uruguayo, aunque finalmente reconoció su identidad.
Indignación
En la puerta del Centro de Justicia Penal, y luego de escuchar el fallo del tribunal, Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, cuestionó las penas impuestas a los tres condenados y anticipó que la familia apelará el fallo para reclamar 30 años de prisión. “Me parece injusto y no es lo que esperábamos”, expresó tras conocer la sentencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
“Estoy indignada. No puede ser que les den los años de mierda que les dieron con todo lo que hicieron y cómo nos arruinaron la vida”, sostuvo la mujer. “La vida de Ivana valía mucho más que eso. Lo mínimo que se merecía eran los 30 años que le correspondían”, agregó.
“Vamos a apelar y vamos a ir hasta últimas las consecuencias, que son los 30 años de justicia que merece Ivana”, terminó diciendo.