Rosario

Crimen de Ivana Garcilazo: condenaron a 20 y 18 años de prisión a los tres acusados

La Justicia determinó que Damián Reifenstuel, Ariel Cabrera y recibieron Juan José Masson fueron coautores del asesinato de la hincha de Central, perpetrado el 30 de septiembre de 2023 tras un clásico rosarino, en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo. Familiares de la joven no se quedaron conformes con el fallo y aseguraron que van a apelar.