Homicidio en Santa Fe

Crimen en barrio Alfonso; un adolescente de 17 años fue asesinado de un tiro en la espalda

El ataque ocurrió durante la noche del jueves en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y las vías del ferrocarril, (barrio Alfonso) en el suroeste de la ciudad de Santa Fe. La víctima recibió un impacto de arma de fuego en la espalda y fue trasladada de urgencia al hospital Cullen, donde falleció minutos después. No hay detenidos.