Un nuevo homicidio sacudió la noche del jueves a la ciudad de Santa Fe. La víctima es un adolescente de 17 años que recibió un disparo de arma de fuego en la espalda, en circunstancias que todavía son materia de investigación. Fue trasladado de urgencia al hospital Cullen, pero falleció poco después de su ingreso. Por el momento no hay detenidos.
Crimen en barrio Alfonso; un adolescente de 17 años fue asesinado de un tiro en la espalda
El ataque ocurrió durante la noche del jueves en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y las vías del ferrocarril, (barrio Alfonso) en el suroeste de la ciudad de Santa Fe. La víctima recibió un impacto de arma de fuego en la espalda y fue trasladada de urgencia al hospital Cullen, donde falleció minutos después. No hay detenidos.
La violencia volvió a golpear en el suroeste de la capital provincial. Esta vez, el escenario fue la zona de Roque Sáenz Peña y las vías del ferrocarril, en jurisdicción de barrio San Lorenzo, donde un adolescente terminó tendido en el suelo tras recibir un impacto de bala.
Según las primeras versiones, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada por los agresores, quienes efectuaron el impacto mortal.
El episodio ocurrió alrededor de las 20.10. A esa hora, la Central de Emergencias 911 recibió un aviso que daba cuenta de la presencia de una persona herida de arma de fuego en el lugar.
Traslado al hospital Cullen
Ante el requerimiento, efectivos del Comando Radioeléctrico se dirigieron hasta el sector. Al arribar, encontraron al menor en estado crítico y resolvieron trasladarlo de inmediato en un móvil policial hacia el hospital José María Cullen.
El ingreso se produjo a bordo del patrullero identificado como móvil 10625. Los profesionales médicos que lo examinaron constataron que presentaba una herida de arma de fuego en la región posterior del tórax.
Pese a los esfuerzos realizados, el cuadro era extremadamente delicado. A las 20.40, apenas media hora después de la primera intervención policial, se confirmó su fallecimiento.
Una muerte que conmocionó al barrio
La víctima fue identificada como un adolescente de 17 años que tenía domicilio en barrio Chalet, a poca distancia del lugar donde se produjo el ataque.
La noticia generó un nuevo movimiento policial y judicial en el sector. Por tratarse de una muerte violenta, se dio intervención al fiscal de Homicidios en turno, quien dispuso las primeras medidas para intentar reconstruir lo sucedido y establecer quién fue el responsable del disparo.
Hasta el momento no trascendieron detalles precisos sobre cómo se desarrolló el ataque, si existió una discusión previa o si el agresor actuó de manera sorpresiva. Tampoco se informó oficialmente sobre la existencia de otras personas involucradas.
Peritajes y búsqueda de testigos
Por disposición de la Fiscalía, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se hizo cargo de las tareas investigativas.
Los peritos trabajaron en la escena del crimen, realizaron inspecciones y buscaron elementos de interés para la causa. También tomaron contacto con familiares del adolescente y comenzaron a relevar posibles testimonios de vecinos que pudieran aportar información sobre los momentos previos y posteriores al ataque.
Otra de las medidas estuvo orientada a localizar cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que permitan reconstruir los movimientos registrados en la zona y eventualmente identificar al autor del disparo.
La investigación procura establecer, además, qué circunstancias rodearon el episodio y cuál fue el motivo del ataque.
Con el reciente crimen de barrio Alfonso, el departamento La Capital registra un total de 33 homicidios en lo que va del año.