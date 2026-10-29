Tres hombres de 47, 25 y 24 años fueron aprehendidos este jueves tras una violenta persecución policial iniciada sobre la Ruta Nacional N° 168, a la altura de un hipermercado de la zona costera, que culminó en un asentamiento de las inmediaciones.
Tensión en la Ruta 168: tres hombres detenidos y una yegua preñada a salvo
El procedimiento se inició tras la denuncia de maltrato animal frente a un hipermercado. Los involucrados intentaron fugarse en un carro, embistieron un patrullero y enfrentaron a los efectivos con un machete y una horqueta.
Durante el operativo, en la zona costera de la ciudad de Santa Fe, el personal actuante logró rescatar a una yegua en avanzado estado de gestación que era utilizada para tracción a sangre.
La intervención comenzó luego de un alerta al servicio de emergencias por una presunta situación de maltrato animal. Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa acudieron al lugar y divisaron a los tres sospechosos circulando en un carro cargado con residuos, tirado por el equino.
Al advertir la presencia del patrullero y escuchar la orden de alto, los ocupantes del vehículo de tracción a sangre desobedecieron la indicación y emprendieron la fuga hacia un camino rural.
Armas blancas
Durante la persecución, los involucrados realizaron maniobras evasivas para bloquear el paso de los uniformados. En ese contexto, empujaron intencionalmente el carro contra el móvil policial, provocando daños materiales en la parte delantera de la unidad oficial.
La huida continuó hasta un asentamiento cercano, donde los sospechosos abandonaron el vehículo e intentaron impedir su detención.
Ante la llegada de refuerzos del Cuerpo Guardia de Infantería y del Comando Radioeléctrico, los tres sujetos opusieron una fuerte resistencia, profiriendo amenazas y agrediendo a las fuerzas de seguridad con un machete y una horqueta de madera.
Finalmente, los efectivos lograron reducir y aprehender a los tres agresores, asegurando el lugar y secuestrando los elementos utilizados durante el enfrentamiento.
Asistencia veterinaria
En el lugar del procedimiento, un médico veterinario de la Agrupación Cuerpos examinó al animal y confirmó que se trata de una yegua adulta en avanzado estado de preñez, advirtiendo que el esfuerzo de tracción representaba un riesgo crítico para su salud y la vida del potrillo en gestación.
Por tal motivo, se dispuso su resguardo preventivo, quedando bajo estricta supervisión veterinaria y custodia policial.
Por su parte, personal de la Comisaría 25ª de Barrio El Pozo intervino en la tramitación de las actuaciones administrativas, legales y penales del caso.
La Fiscalía en turno dispuso que los aprehendidos queden a disposición de la Justicia imputados por los presuntos delitos de amenazas calificadas, atentado y resistencia a la autoridad, daños a bienes del Estado e infracción a la Ley Nacional N° 14.346 de Protección Animal (Ley Sarmiento).