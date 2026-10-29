La resolución de este jueves modificó el mapa judicial del caso que investigó el atroz homicidio de Jeremías Monzón. Tras una extensa audiencia, el juez de Menores, Héctor Aiello, resolvió rechazar el pedido de la fiscalía para juzgar a la menor mediante un jurado popular y dispuso desdoblar la causa para llevar adelante dos juicios separados.
Crimen de Jeremías Monzón: ordenaron hacer dos debates separados y sólo la adulta irá a juicio por jurados
El juez de Menores, Héctor Aiello, dispuso desdoblar la causa. La adolescente de 16 años será juzgada por un tribunal técnico de menores, mientras que su madre enfrentará a un jurado popular en un proceso independiente.
La acusación está a cargo del fiscal de Menores, Francisco Cecchini, y de dos querellas: la de la madre de la víctima, representada por los Dres. Diego Martini y Bruno Rugna; y la de los abuelos, asistidos por el Dr. Federico Lombardi del Centro de Asistencia Judicial (CAJ).
En tanto, la defensa pública asistió a las acusadas, quienes presenciaron la jornada de forma remota desde sus lugares de alojamiento.
La audiencia de este jueves se convocó como el inicio de la instancia preliminar, el ámbito procesal donde las partes presentan las evidencias que utilizarán en el debate y el juez determina cuáles resultan admisibles.
Sin embargo, al resolver los planteos previos, el juez Aiello ordenó desdoblar la acusación en dos expedientes independientes y realizar audiencias preliminares separadas. Puso un plazo máximo de 10 días.
El crimen ocurrió en diciembre de 2025, cuando el chico de 15 años fue asesinado de 23 puñaladas en un galpón del barrio Chalet. Por el crimen se acusa a la menor M.B.A. como coautora de “homicidio triplemente calificado” y a su madre, Nadia Juárez, como partícipe secundaria por prestar auxilio posterior.
Cabe recordar que otros dos menores, de 14 y 15 años, fueron sobreseídos debido a que al momento del crimen la edad mínima de imputabilidad era 16 años. Jeremías se convirtió en el rostro de la Ley 27.801 de Baja de Imputabilidad, que se aprobó este año y comenzó a regir en septiembre, reduciendo el piso de edad punible de 16 a 14 años.
Dos procesos separados
Durante la audiencia, fiscalía y querellas pidieron unificar el debate ante un jurado popular. Sin embargo, la defensa de la menor se opuso al jurado y planteó la incompetencia del fuero de adultos para la joven, mientras que la representación de Juárez solicitó su sobreseimiento y la declaración de incompetencia del magistrado, por tratarse de un juez de Menores.
Tras la resolución de Aiello, el fiscal Cecchini explicó los alcances del fallo: "Lo más trascendente es que el juez resolvió hacer lugar al pedido de que el juicio de la menor de edad se haga por un tribunal técnico, es decir, no por jurado. Nos negó el pedido de juicio por jurado y le hizo lugar al planteo de la defensa".
Un eventual juzgamiento por jurados para una menor habría sentado un precedente inédito en la provincia. Sobre la discusión de fondo, Cecchini sostuvo: "La fiscalía entendía que la remisión que hace el Código Procesal Penal Juvenil al Código Procesal Penal es una remisión amplia que incluye la ley de juicio por jurado, entendiendo que no está expresamente excluido".
No obstante, el magistrado adoptó un criterio restrictivo. Cecchini detalló que "la noción de la defensa y la que recogió el tribunal es la de entender que el legislador tiene que prever específicamente un proceso de jurados para menores para que esa modalidad sea aplicable". Ante este escenario, la fiscalía evaluará si apela: "No descarto ninguna posibilidad", anticipó.
El problema de desdoblar el juicio
La decisión judicial implicará estructurar el juzgamiento de manera fragmentada. Al respecto, el fiscal Cecchini confirmó que "esta resolución lo plantea de ese modo. Dice que hay que desdoblar las acusaciones y para poder llevar adelante dos juicios diferentes, uno por juez técnico de menores y el otro por jurado de mayores", lo que exigirá una reorganización de la acusación.
Originalmente, el organismo acusador insistía en celebrar un juicio único para evitar la fragmentación. Cecchini argumentó que la negativa busca evitar "la posibilidad de que una misma cuestión sea debatida en dos ámbitos distintos, donde sería resuelta por personas diferentes que podrían llegar a soluciones diferentes o incluso incompatibles".
Respecto al marco punitivo, las imputaciones no sufrieron modificaciones. "La menor está acusada como coautora de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento y alevosía", precisó el fiscal, añadiendo que "la mayor de edad está acusada del mismo delito con las mismas agravantes, solo que varía la participación en carácter de partícipe secundaria".
Por último, Cecchini destacó la entereza de la familia de Jeremías tras ser informada de la resolución. "Tienen los recursos intelectuales y emocionales para comprender lo que les vamos contando a medida que avanza el proceso. Lo tienen muy claro. Nos hemos reunido muchísimas veces y se mantienen en contacto permanente, con lo cual cada paso lo encaran con el mínimo margen de sorpresa".