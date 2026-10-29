Tribunales de Santa Fe

Crimen de Jeremías Monzón: ordenaron hacer dos debates separados y sólo la adulta irá a juicio por jurados

El juez de Menores, Héctor Aiello, dispuso desdoblar la causa. La adolescente de 16 años será juzgada por un tribunal técnico de menores, mientras que su madre enfrentará a un jurado popular en un proceso independiente.