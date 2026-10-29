El viernes 30 el juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, escuchará los fundamentos de la defensa del policía que fue imputado por el delito de tentativa de homicidio por las heridas que sufrió un joven que habría ingresado a la casa de la novia del funcionario con el presunto interés de robo. El hecho ocurrió el 12 de febrero a las 00:50.
Pedirán el sobreseimiento del policía acusado de dispararle a un joven en Paraná
La defensa del funcionario imputado por tentativa de homicidio pedirá el sobreseimiento en la causa iniciada tras el violento episodio en calle Cura Álvarez.
El pedido de sobreseimiento
Fuentes judiciales indicaron que el viernes 30 se realizarán ante el juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, la audiencia en la que se solicitará el sobreseimiento de Claudio Andrés Jumilla, que es asistido por Eduardo Gerard, en la causa que lo tiene como imputado del delito de Homicidio en grado de tentativa, en relación a los hechos ocurridos el 12 de febrero de este año en una vivienda ubicada en calle Cura Álvarez, en Paraná, donde Simón González recibió al menos cuatro disparos de un arma calibre 9 milímetros, cuando fue sorprendido en el interior de la vivienda a la que habría ingresado de manera ilegítima y con el presunto fin de robo
Participará de la audiencia el fiscal Juan Manuel Pereyra, que lleva adelante la investigación desde el mismo día del hecho. El legajo que se sustanció contra Jumilla se inició «para establecer las formas y circunstancias en las cuales resultara lesionado González Simón Eduardo con disparos de arma fuego efectuados por parte del Agente de Policía Claudio Jumilla, quién le efectuó al menos cuatro disparos con su arma reglamentaria que impactaron en el cuerpo de González, constatándose lesiones en el tórax, en abdomen, en brazo izquierdo y en cuello lado izquierdo, lo que motivo el traslado de internación de González al hospital San Martin, donde fue intervenido quirúrgicamente, hechos ocurridos en interior del complejo de habitación ubicado en calle Cura Álvarez, aproximadamente a las 00:50, en oportunidad que González ingreso de forma ilegítima a sustraer diferentes elementos de la vivienda de Jumilla y de su vecina VDB…”.
Jumilla llegará a la audiencia del viernes en libertad. Fue por disposición del juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, que el jueves 19 dispuso la inmediata libertad del policía. Le impuso medidas de restricción por 60 días y le concedió la libertad. La causa, en el inicio, comenzó por el delito de Homicidio en grado de tentativa con exceso en la legítima defensa.
Las evidencias expuestas por fiscalía
Entre las evidencias que mencionó el fiscal en la primer audiencia, se destacó que González -que según indicaron fuentes judiciales se encontraba cumpliendo un arresto domiciliario- fue retirado con las mencionadas lesiones, en el tórax, abdomen, cuello y brazo izquierdo, que ameritaron su inmediata internación. Pereyra también señaló que el funcionario y su pareja fueron víctimas de un delito contra su propiedad en grado de tentativa.