Entre Ríos: allanaron viviendas por la difusión de imágenes íntimas hechas con IA

Una investigación por la presunta utilización de inteligencia artificial para alterar fotografías de alumnas de la Escuela Agrotécnica General San Martín de Concordia derivó en tres allanamientos realizados este sábado en domicilios de Villa Adela, Puerto Yeruá y Calabacilla.
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Hay al menos tres estudiantes de una escuela secundaria acusados de haber manipulado imágenes mediante inteligencia artificial.
Durante los procedimientos, la Policía secuestró 11 teléfonos celulares que serán sometidos a pericias.
La causa se inició a partir de una denuncia que involucra a tres estudiantes de la institución educativa, ubicada en la zona de Estancia Grande, sobre la Ruta Nacional 14. Según trascendió, los adolescentes habrían utilizado herramientas de inteligencia artificial para modificar fotografías de tres compañeras y hacerlas aparecer con la parte superior del torso sin ropa.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la comisaría de Calabacilla, a cargo del comisario Pedro Cepeda, bajo las directivas de la fiscal de Género, Agustina Solé. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Familia y Menores, en el marco de las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.
Los elementos secuestrados
Durante los operativos realizados este sábado, los efectivos incautaron 11 teléfonos celulares en total. Los dispositivos serán sometidos a las correspondientes pericias para determinar si contienen elementos de interés para la investigación.
Las actuaciones buscan avanzar en el esclarecimiento de la presunta manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial y establecer las circunstancias en las que se habrían generado y compartido las fotografías. Por el momento, los hechos atribuidos a los estudiantes forman parte de una investigación y deberán ser establecidos en el marco de las actuaciones correspondientes.
La intervención judicial se produjo luego de que el caso tomara estado público y generara un reclamo de familiares de estudiantes en el establecimiento educativo. La denuncia motivó la intervención policial y el inicio de las diligencias para reunir elementos vinculados con lo sucedido.
El reclamo de padres en la escuela
El episodio habría ocurrido durante la mañana del viernes en la Escuela Agrotécnica N.º 24 General San Martín, ubicada en Estación Yuquerí. Según los testimonios, estudiantes de tercer año habrían utilizado herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes de compañeras a partir de fotografías, simulando que estaban desnudas.
La situación provocó el malestar de alumnas y sus familias, que se presentaron en la institución para reclamar por lo ocurrido. Según las informaciones difundidas, también había compañeros de curso de los adolescentes presuntamente involucrados que manifestaban su disconformidad con la situación.
Durante el episodio se registraron inconvenientes en el ingreso y egreso de la escuela. El portón principal habría sido cerrado momentáneamente y se habría impedido la salida de los colectivos que trasladan a los estudiantes, hasta que la situación pudo normalizarse después de las 13.
La intervención policial y las actuaciones
Ante el conflicto, efectivos de la comisaría de Calabacilla se hicieron presentes en el establecimiento para intervenir y mediar entre las familias y las autoridades escolares. Durante el reclamo también se habría obstruido momentáneamente la salida de los colectivos que trasladan a los alumnos.
En el lugar se labró un acta y se invitó a las partes a radicar la correspondiente denuncia formal en la dependencia policial, con el objetivo de avanzar con las actuaciones. Finalmente, tras la intervención de los efectivos, las personas presentes se retiraron sin que se informaran otros inconvenientes.
La investigación continuó con las medidas judiciales concretadas este sábado, que incluyeron los tres allanamientos y el secuestro de los dispositivos electrónicos. Las pericias sobre los teléfonos celulares serán parte de las diligencias destinadas a determinar qué ocurrió y reunir elementos para el avance de la causa.