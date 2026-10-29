Vandalismo

Seis adolescentes aprehendidos por atacar a piedrazos colectivos en Santa Fe

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada del jueves en la zona norte de la ciudad, luego de que choferes de la empresa Laguna Paiva denunciaran daños en dos unidades destinadas al traslado de personal penitenciario. Los jóvenes, de entre 14 y 17 años, fueron localizados por la Policía en inmediaciones de avenida Blas Parera y Berutti.