Seis adolescentes, de entre 14 y 17 años, fueron aprehendidos durante la madrugada del jueves en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, luego de una serie de incidentes que tuvieron como blanco a colectivos de la empresa Laguna Paiva utilizados para el traslado de personal penitenciario.
Seis adolescentes aprehendidos por atacar a piedrazos colectivos en Santa Fe
Los procedimientos se realizaron durante la madrugada del jueves en la zona norte de la ciudad, luego de que choferes de la empresa Laguna Paiva denunciaran daños en dos unidades destinadas al traslado de personal penitenciario. Los jóvenes, de entre 14 y 17 años, fueron localizados por la Policía en inmediaciones de avenida Blas Parera y Berutti.
El procedimiento se inició alrededor de las 4.36, cuando efectivos policiales que patrullaban la avenida Blas Parera recibieron el aviso de un motociclista. Según relató el hombre, un grupo de menores se le había abalanzado en inmediaciones de Blas Parera y Ayacucho, aunque logró continuar su marcha sin que lo interceptaran.
Poco después, los uniformados llegaron al cruce de avenida Blas Parera y Millán Medina, donde varios choferes de la empresa Laguna Paiva les hicieron señas para alertarlos sobre un episodio de violencia. Uno de los conductores denunció que un grupo de jóvenes había arrojado piedras contra la unidad que manejaba y provocado daños.
La situación no terminó allí. Mientras los policías recababan los primeros datos, los trabajadores les informaron que otro colectivo habría sufrido un ataque similar en la intersección de Blas Parera y Larrea.
Ataque en plena madrugada
Con la información aportada por los conductores, los agentes comenzaron a recorrer las inmediaciones en busca de los presuntos responsables. El procedimiento permitió localizar al grupo en avenida Blas Parera y Berutti, donde finalmente fueron aprehendidos seis adolescentes, de 14, 15, 16 y 17 años.
Las primeras actuaciones vinculan a los jóvenes con los daños ocasionados a las unidades de transporte. Los colectivos afectados pertenecen a una empresa que presta servicios de traslado de personal penitenciario, circunstancia que quedó consignada en el informe policial.
En paralelo, efectivos del Comando Radioeléctrico colaboraron con las tareas y realizaron entrevistas para reunir testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.
Traslado de los adolescentes
Tras las aprehensiones, los seis adolescentes fueron trasladados para los exámenes médicos correspondientes y posteriormente llevados a una dependencia policial, donde continuaron las actuaciones de rigor.
La causa fue caratulada como Daño y quedó bajo la intervención del fiscal Manuel Cecchini. La investigación deberá precisar la participación que habría tenido cada uno de los adolescentes en los episodios denunciados y establecer la magnitud de los daños registrados en los colectivos.
Los investigadores también procuran reconstruir la secuencia completa de los hechos, desde el primer aviso del motociclista hasta los ataques denunciados por los choferes en distintos puntos de la avenida Blas Parera.