Feroz pelea entre hermanos: debió intervenir la policía y uno terminó en el hospital

Un episodio de violencia familiar movilizó a efectivos de la Comisaría 8.ª durante el mediodía del miércoles en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento se inició alrededor de las 13.30 en inmediaciones de las calles Misiones y Santa Fe, luego de que una mujer alertara sobre un conflicto protagonizado por sus hijos.
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Una mujer de 62 años alertó sobre una discusión entre sus hijos que habría escalado hasta convertirse en una agresión física. El procedimiento se desarrolló en la zona de Misiones y Santa Fe, donde los uniformados asistieron al hombre lesionado y posteriormente concretaron su aprehensión.
Según las primeras actuaciones, la mujer, de 62 años, manifestó que uno de sus hijos, de 29, se había presentado en la vivienda y había comenzado una discusión con su hermano. El enfrentamiento habría escalado hasta incluir agresiones verbales y físicas.
En medio del altercado, uno de los hombres sufrió una lesión en el cuero cabelludo, por lo que los efectivos solicitaron asistencia médica. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Iturraspe para recibir atención.
Dolor de madre
Durante la intervención, los uniformados consultaron a la mujer si tenía intención de formalizar una denuncia por lo ocurrido. De acuerdo con la información preliminar, respondió que no buscaba iniciar acciones judiciales, sino que pretendía que su hijo se retirara del domicilio.
Pese a esa manifestación, el personal policial procedió a la aprehensión del hombre en el marco del artículo 64, según consta en las actuaciones.
Traslado a Medicina Legal
Una vez concretada la aprehensión y cumplida la atención médica correspondiente, el involucrado fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente a la Estación Norte, donde continuaron las actuaciones de rigor.
El episodio quedó registrado en el marco de la intervención de la Unidad Regional I, a través de la Comisaría 8.ª.