Santa Fe

Feroz pelea entre hermanos: debió intervenir la policía y uno terminó en el hospital

Una mujer de 62 años alertó sobre una discusión entre sus hijos que habría escalado hasta convertirse en una agresión física. El procedimiento se desarrolló en la zona de Misiones y Santa Fe, donde los uniformados asistieron al hombre lesionado y posteriormente concretaron su aprehensión.