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Colón
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En Bajada Distéfano

Chocaron a un patrullero, se pelearon con policías y terminaron presos

Tres hombres de 24, 25 y 47 años fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en inmediaciones de Bajada Di Stéfano. La intervención se inició con un intento de identificación y derivó en una colisión con un móvil policial. Los involucrados quedaron vinculados a actuaciones por amenazas, atentado y resistencia a la autoridad.

Los involucrados quedaron alojados en sede policial. Foto: GentilezaLos involucrados quedaron alojados en sede policial. Foto: Gentileza
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Un procedimiento policial terminó con tres hombres aprehendidos y el secuestro de un caballo, una estructura de madera y un machete, luego de un episodio ocurrido durante la tarde del miércoles en inmediaciones de Bajada Di Stéfano.

De acuerdo con las primeras actuaciones, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Zona Centro intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo de tracción a sangre. Sin embargo, los hombres, de 24, 25 y 47 años, habrían desoído las indicaciones de los uniformados y se retiraron del lugar.

Seguimiento y colisión

La situación derivó en un seguimiento policial que terminó de manera accidentada. Durante el recorrido, el vehículo habría embestido al móvil policial y se produjo una colisión.

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Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, efectivos de otras unidades móviles acudieron en apoyo y colaboraron para controlar el incidente. Finalmente, los tres involucrados fueron aprehendidos.

Como parte del procedimiento, el personal policial secuestró una estructura de madera, el equino utilizado para la tracción y un machete.

Ley Sarmiento

Las actuaciones quedaron vinculadas con presuntas infracciones a la denominada Ley Sarmiento, que contempla disposiciones relacionadas con la protección animal, y con los supuestos delitos de amenazas calificadas, atentado y resistencia a la autoridad.

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La investigación deberá establecer las circunstancias precisas en las que se desarrolló el episodio, así como las responsabilidades que pudieran corresponderles a los involucrados.

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