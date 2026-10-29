Un procedimiento policial terminó con tres hombres aprehendidos y el secuestro de un caballo, una estructura de madera y un machete, luego de un episodio ocurrido durante la tarde del miércoles en inmediaciones de Bajada Di Stéfano.
Chocaron a un patrullero, se pelearon con policías y terminaron presos
Tres hombres de 24, 25 y 47 años fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en inmediaciones de Bajada Di Stéfano. La intervención se inició con un intento de identificación y derivó en una colisión con un móvil policial. Los involucrados quedaron vinculados a actuaciones por amenazas, atentado y resistencia a la autoridad.
De acuerdo con las primeras actuaciones, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Zona Centro intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo de tracción a sangre. Sin embargo, los hombres, de 24, 25 y 47 años, habrían desoído las indicaciones de los uniformados y se retiraron del lugar.
Seguimiento y colisión
La situación derivó en un seguimiento policial que terminó de manera accidentada. Durante el recorrido, el vehículo habría embestido al móvil policial y se produjo una colisión.
Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, efectivos de otras unidades móviles acudieron en apoyo y colaboraron para controlar el incidente. Finalmente, los tres involucrados fueron aprehendidos.
Como parte del procedimiento, el personal policial secuestró una estructura de madera, el equino utilizado para la tracción y un machete.
Ley Sarmiento
Las actuaciones quedaron vinculadas con presuntas infracciones a la denominada Ley Sarmiento, que contempla disposiciones relacionadas con la protección animal, y con los supuestos delitos de amenazas calificadas, atentado y resistencia a la autoridad.
La investigación deberá establecer las circunstancias precisas en las que se desarrolló el episodio, así como las responsabilidades que pudieran corresponderles a los involucrados.