En Bajada Distéfano

Chocaron a un patrullero, se pelearon con policías y terminaron presos

Tres hombres de 24, 25 y 47 años fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en inmediaciones de Bajada Di Stéfano. La intervención se inició con un intento de identificación y derivó en una colisión con un móvil policial. Los involucrados quedaron vinculados a actuaciones por amenazas, atentado y resistencia a la autoridad.