Más de 500 unidades de leche en polvo para bebés falsificada fueron secuestradas durante 14 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios bonaerenses. Los análisis detectaron aflatoxina M1, una sustancia tóxica en concentraciones superiores a seis veces el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.
Secuestraron leche para bebés con niveles de toxina seis veces superiores al límite
Los análisis detectaron aflatoxina M1 en concentraciones superiores a seis veces el máximo permitido. La leche falsificada se comercializaba como original y podía poner en riesgo a bebés de hasta seis meses.
La investigación comenzó tras la denuncia de una empresa láctea, luego de que varios padres reportaran efectos adversos en sus hijos después de consumir productos comprados en comercios y plataformas digitales.
Detectaron una toxina en la leche
Los estudios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) determinaron que los productos no eran aptos para el consumo humano y podían representar un riesgo para bebés de hasta seis meses.
La causa está a cargo de la Policía Federal Argentina, por orden del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.
Además de la leche, los agentes secuestraron un automóvil, celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentación. Cinco personas quedaron identificadas como presuntas involucradas.
Cómo reconocer los envases falsificados
Los investigadores detectaron diferencias en las etiquetas y en las cucharas plásticas incluidas en las latas. Entre los detalles que pueden ayudar a identificar los productos están errores ortográficos como “Adventencia”, en lugar de “Advertencia”, y “Olico”, en lugar de “Oleico”.
El lote investigado presenta los siguientes datos:
- Lote: L F-011207563
- Elaboración: 10/01/26
- Vencimiento: 10/01/27
La investigación continúa
Las autoridades buscan establecer el alcance de la comercialización de la leche falsificada y determinar las responsabilidades de las personas identificadas. Los productos investigados se ofrecían como originales en supermercados, comercios y plataformas digitales.