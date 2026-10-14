El Gobierno nacional prohibió la comercialización en todo el país de los juguetes infantiles de la marca PINCH FAMILY que se presentan como figuras de plástico blando tipo squishy o squeezy y que no acrediten el cumplimiento de los requisitos de seguridad vigentes.
Prohibieron la venta de juguetes Pinch Family por ser un riesgo para la salud de los chicos
La medida alcanza a juguetes blandos tipo squishy o squeezy de origen chino. Un análisis detectó concentraciones de un plastificante por encima del máximo admitido por la normativa sanitaria. Los comerciantes deberán destruir el stock alcanzado por la disposición.
La medida fue establecida por la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada en el marco de los controles sobre productos que pueden representar un riesgo para la salud.
La decisión se tomó luego de que un análisis de laboratorio detectara en muestras del producto “Squeezy Pinch Family” una concentración de ftalatos superior al límite permitido por las normas sanitarias.
Según los fundamentos de la disposición, el ensayo identificó la presencia de bis (2-etilhexil) ftalato, conocido como DEHP, en una proporción mayor al 0,2% del peso del material, cuando el máximo admitido es del 0,1%.
La prohibición comprende las distintas presentaciones, modelos, variantes y formatos de juguetes de la marca que se encuentren alcanzados por las condiciones establecidas en la norma. Los productos analizados son de origen chino y están fabricados con polímero plástico blando.
Qué detectaron los análisis y por qué se prohibieron los juguetes
De acuerdo con la Disposición 804/2026, el resultado surge del Informe de Ensayo N.º CAIJFT00388-00/26, elaborado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.
Las muestras analizadas recibieron un dictamen de “no cumplimiento” respecto de los parámetros fijados por la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud y sus modificatorias.
En particular, la evaluación química mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) detectó DEHP en una concentración superior al límite establecido.
Los ftalatos son sustancias químicas utilizadas como plastificantes para modificar las propiedades de determinados materiales, entre ellos algunos plásticos.
La disposición no incorpora una evaluación clínica sobre posibles efectos en personas que hayan utilizado estos juguetes, pero sostiene que el incumplimiento de los requisitos técnicos representa un peligro para la salud de los consumidores.
La normativa argentina establece límites para determinados ftalatos en juguetes y artículos de puericultura. El objetivo es que los materiales utilizados en productos destinados a niños cumplan condiciones de seguridad y no impliquen riesgos para la salud o la integridad física durante su uso previsible.
La medida también toma en cuenta un informe de la Dirección Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud. Ese organismo recomendó evaluar el retiro de productos fabricados con el mismo material polimérico, origen de fabricación y línea comercial, así como de las distintas variantes y presentaciones de juguetes tipo squishy o squeezy comercializados bajo la marca PINCH FAMILY.
Otro aspecto señalado en los fundamentos es que estos juguetes, por lo general, no contaban con información o advertencias en idioma nacional. La disposición recuerda que los productos comercializados en Argentina deben respetar las normas técnicas de seguridad aplicables.
Qué deben hacer los comercios y dónde rige la medida
La prohibición tiene alcance nacional y se aplica a los productos descriptos en la disposición que no cuenten con certificados vigentes que acrediten el cumplimiento de los límites de ftalatos y de los requisitos técnicos correspondientes.
El artículo 2 establece que importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de manera segura e inmediata el stock alcanzado por la medida, conforme a la normativa vigente y desde su entrada en vigor.
Además, los proveedores y comerciantes que tengan sitios web destinados a la venta de estos productos deberán publicar, de manera destacada, los alcances de la disposición dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su entrada en vigencia.
La medida también contempla sanciones para quienes incumplan lo establecido. Según el texto oficial, las infracciones podrán ser castigadas de acuerdo con el régimen previsto en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial, sin perjuicio de las eventuales sanciones penales que pudieran corresponder.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial dispuso, además, comunicar la decisión al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Comercio Exterior y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), así como notificar a las direcciones de comercio y protección del consumidor de todo el país.
La resolución se fundamenta en el derecho de los consumidores a la protección de su salud y seguridad, establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que dispone que los productos deben suministrarse de manera tal que, en condiciones normales o previsibles de uso, no representen un peligro para las personas.
Con esta disposición, el Gobierno busca impedir que continúen comercializándose los juguetes PINCH FAMILY alcanzados por el incumplimiento detectado y reforzar los controles sobre productos infantiles que se venden tanto en comercios físicos como en sitios de internet y plataformas de intermediación.