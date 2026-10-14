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Prohibieron la venta de juguetes Pinch Family por ser un riesgo para la salud de los chicos

La medida alcanza a juguetes blandos tipo squishy o squeezy de origen chino. Un análisis detectó concentraciones de un plastificante por encima del máximo admitido por la normativa sanitaria. Los comerciantes deberán destruir el stock alcanzado por la disposición.