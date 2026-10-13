Alerta sanitaria

La ANMAT prohibió la venta y el uso de la lavandina 656 Profesional en todo el país.

La medida alcanza a todos los lotes del producto “Agua Lavandina, marca 656 Profesional” y también prohíbe su elaboración, distribución y publicidad. Según la disposición oficial, no cuenta con registros sanitarios y no se pudo identificar un establecimiento responsable de su fabricación.