Medida sanitaria

Anmat canceló la autorización de 25 medicamentos por registros vencidos: a qué laboratorios alcanza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dio de baja 25 certificados correspondientes a especialidades medicinales de 15 firmas. El organismo detectó que los registros habían vencido y que no se había iniciado el trámite de reinscripción.