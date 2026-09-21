La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso dos prohibiciones de alcance nacional que involucran productos médicos. Las medidas fueron formalizadas mediante las disposiciones 5979/2026 y 5970/2026, publicadas este lunes 21 de septiembre en el Boletín Oficial.
ANMAT prohibió productos médicos robados y artículos de Caflab que se vendían sin autorización
Las medidas fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial. Una alcanza unidades de insumos para bombas de insulina y sensores de glucosa sustraídas en Rosario; la otra prohíbe medicamentos y productos médicos de la marca Caflab.
Una de las resoluciones se originó en el robo de insumos médicos ocurrido en la ciudad de Rosario y comprende productos destinados a la administración de insulina y al monitoreo continuo de glucosa.
La otra surgió a partir de una denuncia por la venta de productos con ácido tricloroacético a través de una plataforma de comercio electrónico y alcanza a preparaciones y productos identificados con la marca Caflab.
Los insumos para diabetes que fueron robados en Rosario
La Disposición 5979/2026 establece la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de determinadas unidades de productos médicos pertenecientes a Medtronic Latin America Inc.
Según consta en el expediente, la investigación comenzó después de que Implantes Quirúrgicos S.A., empresa distribuidora de productos médicos, denunciara un robo ocurrido el 29 de julio de 2026.
La empresa informó que había estacionado un vehículo en la calle Colectivo Arcoíris, entre French y Carballo, en Rosario. Al regresar encontró dañada la luneta del lado del conductor y advirtió que habían sido sustraídos distintos productos médicos.
Entre los elementos denunciados se encontraban reservorios Paradigm 3.0 ml, sets de infusión subcutánea MiniMed y sensores Guardian 4. La ANMAT detalló en la disposición los lotes, números de identificación y fechas de vencimiento correspondientes a las unidades involucradas.
Los productos están registrados como productos médicos de Riesgo III. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, los reservorios y sets de infusión están destinados a la administración subcutánea de insulina mediante una bomba de infusión, mientras que el sistema Guardian 4 se utiliza para el monitoreo continuo de los niveles de glucosa en personas con diabetes.
La ANMAT explicó que decidió prohibir las unidades porque, tras el robo, se desconoce su estado y condición actual, lo que impide garantizar su adecuada fiscalización.
Por ese motivo, la medida alcanza específicamente a las unidades individualizadas en la disposición y establece la prohibición de su uso, comercialización y distribución en todo el país.
La resolución también ordena comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales y a los organismos correspondientes.
Qué productos de Caflab quedaron prohibidos
La segunda medida corresponde a la Disposición 5970/2026 y tiene como origen una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado de la ANMAT.
El organismo tomó conocimiento de la comercialización de productos que contenían ácido tricloroacético al 30%, ofrecidos a través de Mercado Libre. Según la denuncia, el producto se presentaba como una solución tópica y señalaba entre sus usos el tratamiento de verrugas, condilomas, queratosis y otras aplicaciones dermatológicas.
Durante la investigación, la ANMAT verificó que productos similares eran ofrecidos en el sitio web de Caflab Applied Science. También consultó sus registros y determinó que Laboratorio Caflab no figuraba habilitado ante el organismo en los rubros correspondientes a medicamentos, productos médicos, productos para diagnóstico de uso in vitro o cosméticos.
La autoridad sanitaria también constató que el establecimiento indicado como sede del laboratorio, en Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, no contaba con la habilitación correspondiente ante la autoridad sanitaria provincial.
De acuerdo con la disposición, los productos eran promocionados con indicaciones terapéuticas y, por sus características y forma de presentación, podían encuadrarse dentro de la categoría de medicamentos. La ANMAT señaló además que no estaban registrados y que se desconocían sus condiciones de fabricación y su composición real.
Ante esta situación, el organismo resolvió prohibir en todo el territorio nacional el uso, comercialización y distribución de cualquier medicamento o producto médico identificado con la marca Caflab o Caflab Applied Science, o que declare haber sido elaborado por esa firma, cuando esté destinado a la medicina humana, hasta que obtenga la correspondiente autorización sanitaria.
La disposición también establece que la medida debe ser comunicada al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y a las áreas nacionales vinculadas con defensa del consumidor y fiscalización sanitaria.
Ambas disposiciones fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial. En el caso de la medida relacionada con Caflab, la ANMAT informó además que había dado intervención a las autoridades correspondientes y que la Dirección de Asuntos Jurídicos formuló una denuncia penal a partir de las actuaciones vinculadas con la comercialización de productos sin autorización sanitaria.