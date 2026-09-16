A nivel nacional

ANMAT prohibió la actividad de dos laboratorios y ordenó retirar todos sus productos

La medida alcanza a Trifarma, con sede en Rosario, y a Ugal Farmacéutica, ubicada en Ramos Mejía. El organismo detectó incumplimientos en los procesos de producción, registro y control de calidad y dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de sus productos en todo el país.