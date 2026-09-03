Boletín Oficial

Se prohibió un lote de Questran y todos los productos de limpieza de la marca Lenis

Las medidas fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial. El medicamento Questran quedó prohibido por el robo de unidades durante su acondicionamiento, mientras que ANMAT bloqueó la elaboración, venta, publicidad y distribución de productos Lenis porque no estaban registrados.