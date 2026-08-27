Boletín Oficial

Anmat prohibió productos de las marcas Qualibest, Yectafer y Hessico: qué hay que saber

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso en agosto tres medidas preventivas que afectan a productos domisanitarios y medicamentos. Las causas van desde la falta de registro sanitario hasta el robo de lotes y el incumplimiento de una orden de retiro del mercado.