La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión preventiva de una droguería radicada en la provincia de Córdoba luego de constatar una serie de irregularidades vinculadas con los procedimientos de distribución y control de medicamentos.
Anmat suspendió a una droguería de Córdoba por irregularidades en el control de distribución de medicamentos
La medida fue publicada en el Boletín Oficial. El organismo sanitario resolvió interrumpir de manera preventiva su habilitación para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos hasta que acredite el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución.
La decisión fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y forma parte de las acciones de fiscalización que el organismo realiza sobre la cadena de comercialización de productos para la salud.
Qué observó la ANMAT durante la inspección
Según informó el organismo nacional, las observaciones surgieron a partir de una inspección en la que se detectaron incumplimientos relacionados con las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, un conjunto de normas destinadas a garantizar que los productos mantengan su calidad, seguridad y trazabilidad desde su elaboración hasta su llegada a farmacias, hospitales y otros establecimientos habilitados.
De acuerdo con la resolución oficial, las irregularidades abarcaron distintos aspectos vinculados a la documentación, los procedimientos operativos, los registros de distribución y los mecanismos de control exigidos por la normativa vigente.
A partir de esos hallazgos, las áreas técnicas de ANMAT consideraron necesario aplicar una medida preventiva para impedir que la firma continúe realizando tránsito interjurisdiccional de medicamentos mientras se evalúa el cumplimiento de las exigencias regulatorias.
La suspensión alcanza específicamente a la actividad de distribución entre distintas jurisdicciones del país. Esto significa que la empresa no podrá desarrollar esa operatoria hasta que demuestre ante el organismo que corrigió las deficiencias señaladas y que cumple con los estándares requeridos para este tipo de actividad.
Al mismo tiempo, ANMAT inició un sumario sanitario para determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder tanto a la empresa como a su dirección técnica. El procedimiento permitirá analizar en detalle las observaciones realizadas durante la inspección y evaluar si existieron infracciones a la normativa sanitaria nacional.
La importancia de la trazabilidad en la distribución de medicamentos
Las medidas de control sobre droguerías y distribuidoras forman parte de un esquema regulatorio que busca asegurar que los medicamentos lleguen a los pacientes en condiciones adecuadas de conservación, almacenamiento y transporte.
Las Buenas Prácticas de Distribución establecen requisitos específicos para cada etapa del proceso logístico. Entre otros puntos, contemplan sistemas de registro, procedimientos documentados, capacitación del personal, condiciones de almacenamiento y mecanismos que permitan reconstruir el recorrido de cada producto dentro de la cadena comercial.
La trazabilidad constituye uno de los pilares de ese sistema. Gracias a estos controles es posible identificar el origen de los medicamentos, conocer por qué establecimientos pasaron y actuar rápidamente ante eventuales problemas de calidad o seguridad.
Desde ANMAT señalaron que las medidas preventivas tienen como finalidad proteger la salud pública y garantizar que únicamente operen aquellas empresas que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la legislación vigente.
La decisión se inscribe además en una serie de acciones que el organismo viene desarrollando para reforzar los controles sobre establecimientos vinculados a la distribución de medicamentos y especialidades medicinales.
En distintos procedimientos recientes se revisaron habilitaciones, certificados y condiciones operativas de empresas del sector con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.
Por el momento, la suspensión tiene carácter preventivo y permanecerá vigente hasta que la droguería acredite ante las autoridades sanitarias la adecuación de sus procesos a los estándares exigidos. Mientras tanto, el expediente administrativo continuará su curso para determinar el alcance de las irregularidades detectadas y las eventuales sanciones que pudieran corresponder.