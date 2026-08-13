Control sanitario

Anmat suspendió a una droguería de Córdoba por irregularidades en el control de distribución de medicamentos

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. El organismo sanitario resolvió interrumpir de manera preventiva su habilitación para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos hasta que acredite el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución.