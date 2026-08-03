Cambios en la normativa

Código Alimentario Argentino: qué cambia con las nuevas reglas para importar alimentos

El Gobierno nacional modificó el régimen del Código Alimentario Argentino con el objetivo de simplificar los trámites para la importación y exportación de alimentos. El decreto redefine controles sanitarios, agiliza registros y establece nuevas condiciones para la comercialización de productos provenientes del exterior.