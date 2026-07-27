La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión de la elaboración, comercialización, importación y uso de la acetanilida, un principio activo utilizado en medicamentos, y de las especialidades medicinales que lo contengan. La medida fue establecida mediante la Disposición 4253/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de una evaluación del balance entre los beneficios y los riesgos asociados a esta sustancia.
Anmat suspendió la elaboración y venta de medicamentos con acetanilida: qué deben hacer los pacientes
La decisión se tomó tras una revisión de seguridad que identificó un riesgo de anemia aplásica. Qué significa para quienes tienen un producto en casa y por qué no hay que automedicarse ni suspender un tratamiento sin consultar.
La decisión tiene un impacto directo sobre la disponibilidad de los productos que contienen acetanilida, pero no significa que todas las personas que hayan tomado un medicamento con este componente estén necesariamente enfermas o vayan a desarrollar una complicación. La medida responde a una evaluación sanitaria preventiva y a la necesidad de evitar la exposición a un riesgo considerado inaceptable frente a la existencia de alternativas terapéuticas disponibles.
Por eso, para los pacientes, la recomendación principal es mantener la calma, revisar los medicamentos que tienen en casa y consultar con un médico o farmacéutico ante cualquier duda. No se debe suspender por cuenta propia un tratamiento indicado para una enfermedad crónica ni reemplazar un medicamento por otro sin asesoramiento profesional.
Por qué ANMAT decidió suspender la acetanilida
Según los fundamentos de la disposición oficial, el Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo de ANMAT realizó una revisión del balance beneficio-riesgo de la acetanilida a partir de recomendaciones de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas.
El análisis tuvo en cuenta un riesgo identificado de anemia aplásica, una enfermedad poco frecuente pero grave que se produce cuando la médula ósea no genera una cantidad suficiente de células sanguíneas. Esto puede afectar la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y requiere evaluación médica.
La ANMAT señaló que la acetanilida ejerce su efecto analgésico y antipirético a través de su metabolito, el paracetamol o acetaminofén. Según el organismo regulador, la revisión determinó que la permanencia de la sustancia en el mercado no aportaría un beneficio que compense los riesgos identificados, especialmente teniendo en cuenta que existen alternativas terapéuticas.
La disposición también menciona que la acetanilida fue retirada del mercado por agencias regulatorias de distintos países y que la farmacovigilancia permite compartir información sobre posibles riesgos detectados en medicamentos y principios activos.
Este sistema es fundamental para la seguridad de los tratamientos. Un medicamento puede haber sido aprobado después de estudios previos, pero la vigilancia continúa durante su utilización en la población. Esto permite detectar eventos adversos poco frecuentes o problemas que pueden no haber sido identificados con claridad durante las etapas iniciales de investigación.
En ese contexto, ANMAT consideró que el riesgo asociado a la acetanilida justificaba adoptar una medida sanitaria de suspensión preventiva.
La resolución establece que la prohibición alcanza a la elaboración, comercialización, importación y uso del ingrediente farmacéutico activo acetanilida y de las especialidades medicinales que lo contengan.
Además, mientras se mantenga la suspensión preventiva, no se admitirán nuevas solicitudes de inscripción de medicamentos que contengan este principio activo ni se renovarán los certificados correspondientes.
La disposición identifica específicamente un producto registrado que contiene acetanilida como principio activo en combinación con otras sustancias: Sellos Fucus, elaborado por TARC Laboratorio Farmacéutico. El documento oficial señala que contiene cafeína, acetanilida y novaminsulfonato sódico.
Esto no significa que la medida se limite a ese producto. La suspensión alcanza a la acetanilida como principio activo, tanto cuando se encuentra como monodroga como cuando forma parte de medicamentos combinados.
Qué hacer si tenés un medicamento con acetanilida en casa
La primera recomendación es no automedicarse y no tomar un medicamento cuya comercialización y uso fueron suspendidos por la autoridad sanitaria.
Si una persona encuentra en su botiquín un producto que contiene acetanilida, debe evitar utilizarlo y consultar con un farmacéutico o con su médico para conocer qué alternativa es adecuada para su situación.
Es importante diferenciar dos escenarios.
Si se trata de un medicamento que se utilizaba ocasionalmente para aliviar dolor o fiebre, la persona puede consultar a un profesional de la salud sobre otras opciones disponibles y adecuadas para su edad, antecedentes y estado general.
Si, en cambio, se trata de un medicamento que forma parte de un tratamiento indicado por un profesional, no conviene interrumpirlo de manera abrupta sin consultar. En ese caso, el paciente debe comunicarse con su médico para determinar si necesita un reemplazo y cuál es la alternativa más apropiada.
También es recomendable revisar el envase y el prospecto. El principio activo suele figurar en la composición del producto. Si el consumidor no logra identificar los componentes, puede llevar el envase a una farmacia y solicitar orientación.
Otra recomendación importante es no guardar medicamentos suspendidos "por las dudas" ni compartirlos con familiares o conocidos. Que un medicamento haya sido utilizado previamente por una persona no significa que sea adecuado para otra.
La decisión de ANMAT también sirve como recordatorio sobre la importancia de revisar periódicamente los medicamentos almacenados en el hogar. Los botiquines domésticos suelen acumular productos vencidos, medicamentos que ya no se utilizan o envases cuyo contenido no se recuerda con claridad.
Una buena práctica es conservar los medicamentos en sus envases originales y revisar periódicamente la fecha de vencimiento y el prospecto. Ante una duda sobre un producto, lo mejor es consultar a un profesional.
La disposición de ANMAT entró en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y establece sanciones para quienes incumplan la medida, de acuerdo con la legislación sanitaria vigente.
La decisión no debe interpretarse como una señal para que las personas suspendan indiscriminadamente todos sus tratamientos ni como una razón para reemplazar medicamentos por productos de venta libre sin orientación. La suspensión se refiere específicamente a la acetanilida y a los medicamentos que contienen este principio activo.
Para los consumidores, la forma más segura de actuar es verificar la composición de los productos que tengan en casa y, ante cualquier duda, consultar a un médico o farmacéutico. Si el medicamento era utilizado para tratar una enfermedad crónica o formaba parte de una indicación médica, el profesional podrá definir una alternativa segura.
La medida también pone en evidencia la importancia de la farmacovigilancia y del control permanente de los medicamentos una vez que llegan al mercado. La seguridad de un tratamiento no depende únicamente de su aprobación inicial: también requiere un seguimiento continuo de sus efectos y de la información que aparece con el uso extendido en la población.
En este caso, la ANMAT evaluó la información disponible y decidió suspender la acetanilida al considerar que los riesgos identificados no justificaban mantener su disponibilidad, especialmente frente a la existencia de otras alternativas terapéuticas.
Por eso, ante la presencia de un medicamento con acetanilida en el hogar, la recomendación es sencilla: no utilizarlo, no automedicarse y consultar a un profesional para conocer qué hacer en cada caso. Y si se trata de un tratamiento habitual, no interrumpirlo sin indicación médica: el reemplazo debe definirse de manera individual y segura.