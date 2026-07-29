Riegos para los chicos

Juguetes virales: cómo saber si un squishy es seguro y qué revisar antes de comprarlo

La Cámara Argentina del Juguete pide retirar del mercado una partida de Squeezy Dumplings luego de detectar una concentración de benceno de 20 mg/kg en la capa exterior. El caso vuelve a poner el foco en los juguetes virales y en la importancia de revisar el etiquetado, el importador y el marcado de conformidad antes de comprarlos.