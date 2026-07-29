Los juguetes que se vuelven virales en redes sociales suelen llegar rápidamente a las manos de los chicos. Aparecen en tiendas, ferias, plataformas de venta online y locales de regalos, y muchas veces se compran por impulso porque están de moda.
Juguetes virales: cómo saber si un squishy es seguro y qué revisar antes de comprarlo
La Cámara Argentina del Juguete pide retirar del mercado una partida de Squeezy Dumplings luego de detectar una concentración de benceno de 20 mg/kg en la capa exterior. El caso vuelve a poner el foco en los juguetes virales y en la importancia de revisar el etiquetado, el importador y el marcado de conformidad antes de comprarlos.
El problema es que, cuando se trata de productos destinados a niños, el precio o la popularidad no deberían ser los únicos criterios para elegirlos: también es necesario comprobar quién los fabrica, quién los importa y si cumplen con las normas de seguridad vigentes.
Una reciente alerta emitida en el Reino Unido puso el foco sobre los llamados Squeezy Dumplings, unos juguetes blandos que se pueden apretar y que se comercializan en recipientes con forma de canastita. El producto retirado presentaba un riesgo químico debido a una concentración excesiva de benceno en su capa exterior.
Según la ficha oficial de seguridad británica, se detectaron 20 miligramos de benceno por kilogramo, una concentración considerada un riesgo químico serio. El producto había sido distribuido por Samsons Cash and Carry Ltd., en Cardiff, y el retiro fue ordenado para los consumidores finales.
El caso no significa que todos los juguetes de este tipo sean peligrosos ni que cualquier squishy que se venda en Argentina contenga benceno. Tampoco hay, en las fuentes oficiales consultadas, una confirmación de que la partida retirada en Reino Unido haya ingresado al mercado argentino.
Sin embargo, la situación sirve como advertencia para quienes compran juguetes virales, especialmente cuando se trata de productos de origen desconocido o que no cuentan con información clara sobre su fabricación e importación.
La recomendación más importante para las familias es simple: antes de comprar un juguete, hay que mirar el envase y comprobar que permita identificar quién es responsable de su comercialización en el país.
Qué se sabe del retiro por benceno y por qué el etiquetado importa
La Oficina para la Seguridad de Productos y Normas del Reino Unido (OPSS) informó el 25 de junio de 2026 el retiro de los Squeezy Dumplings comercializados por Samsons Cash and Carry Ltd.
El producto fue clasificado como un juguete con un riesgo químico serio porque la capa exterior contenía una concentración excesiva de benceno. La autoridad indicó que el producto no cumplía con los requisitos establecidos por las normas británicas de seguridad para juguetes.
El benceno es una sustancia química que puede provocar irritación en los ojos, la nariz y la garganta cuando se inhala. La exposición a concentraciones elevadas también puede generar irritación en la piel y otros efectos sobre la salud.
La ficha oficial británica no describe en ese aviso un diagnóstico de lesiones en niños por el uso del juguete ni establece que la exposición a este producto específico haya causado casos de leucemia. Por eso, es importante diferenciar entre el riesgo toxicológico conocido del benceno y las consecuencias concretas que pueda haber tenido este producto en particular.
La alerta también señaló un problema de identificación: el juguete retirado no tenía número de lote ni identificadores de producto en el artículo o en su envase. Esto dificulta rastrear el origen de las unidades comercializadas y determinar con precisión dónde fueron distribuidas.
Ese punto es clave para cualquier consumidor. Cuando un producto infantil presenta un problema de seguridad, la trazabilidad permite identificar al fabricante, al importador, retirar las unidades afectadas y avisar a las familias. Si un juguete no ofrece información básica sobre su origen, resulta mucho más difícil conocer si cumple con los requisitos de seguridad.
En Argentina, La Cámara Argentina del Jueguete, pdió su reito del mecaso y explicó que el sistema de Marcado de Conformidad establece que los productos alcanzados por un reglamento técnico obligatorio deben incorporar la identificación correspondiente antes de ser comercializados.
El marcado incluye un código QR que permite acceder a documentación técnica relacionada con el producto y que debe ser visible, legible y duradero. Para los productos certificados, la identificación es exigible desde el 1° de octubre de 2025, con disposiciones específicas para productos fabricados o importados con anterioridad.
Por eso, ante la compra de un juguete viral, la primera solución está en algo muy concreto: no comprar un producto si el envase no permite conocer quién lo fabrica o importa y si no presenta las identificaciones de seguridad que correspondan.
Cómo revisar un juguete viral antes de comprarlo
El caso de los Squeezy Dumplings permite elaborar una guía práctica para las familias. No se trata de desconfiar automáticamente de un juguete por ser popular, barato o importado, sino de comprobar que tenga la información necesaria para poder identificarlo y rastrearlo.
Antes de comprar un squishy, un juguete sensorial o cualquier otro producto destinado a niños, conviene revisar:
1. El origen del producto.
El envase debería permitir identificar al fabricante o al responsable de la comercialización. Si no hay información sobre quién está detrás del producto, es una señal para detener la compra.
2. Los datos del importador.
Cuando se trata de un artículo importado, es importante comprobar que figure la información correspondiente del responsable en Argentina. La trazabilidad es fundamental ante cualquier eventual retiro o alerta de seguridad.
3. El marcado de conformidad.
En los productos alcanzados por reglamentos técnicos obligatorios, debe verificarse la presencia del marcado correspondiente y el código QR, según las exigencias aplicables. El Gobierno argentino indica que ese código permite acceder a la documentación técnica del producto.
4. Las advertencias en castellano.
Las instrucciones y advertencias deben poder ser comprendidas por las familias. Si un producto destinado a niños no ofrece información clara sobre su uso, edad recomendada o eventuales riesgos, es preferible no comprarlo.
5. El lugar donde se compra.
Elegir comercios establecidos facilita reclamar ante un problema y permite identificar el origen del producto. Las compras realizadas en canales informales o mediante publicaciones sin datos claros del vendedor pueden dificultar cualquier reclamo posterior.
6. El estado del juguete.
Si el producto presenta un olor químico intenso, cambios en su superficie, pérdidas de líquido, roturas o cualquier deterioro, no debería entregarse a un niño. Aunque un olor extraño no permite confirmar por sí solo la presencia de una sustancia peligrosa, sí es una razón suficiente para suspender su uso y consultar al vendedor.
7. No modificar el juguete.
Los juguetes blandos no deben calentarse, perforarse ni abrirse si el fabricante no indica expresamente que esa acción es segura. Las tendencias de redes sociales que proponen modificar o someter a pruebas caseras a estos productos pueden generar riesgos adicionales.
Si una familia ya compró uno de estos juguetes y tiene dudas sobre su procedencia, lo más prudente es retirarlo temporalmente del alcance de los chicos, conservar el envase y consultar al comercio donde fue adquirido o a las autoridades de defensa del consumidor. En caso de una alerta oficial, hay que seguir las instrucciones específicas sobre devolución o retiro.