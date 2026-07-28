Anmat cambió la condición de venta de 10 medicamentos: cuáles se podrán comprar sin receta

La venta libre no significa consumo sin límites ni que el medicamento sea adecuado para cualquier persona

La disposición establece concentraciones, vías de administración y formas farmacéuticas alcanzadas

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