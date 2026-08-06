Alerta sanitaria

Anmat prohibió el uso de un Átomo Desinflamante y Zetrotrax: cómo saber si el medicamento que tenés en casa está afectado

La medida alcanza únicamente a determinados lotes de dos cremas y un jarabe que fueron robados antes de ingresar al circuito comercial. Qué productos están involucrados, cómo identificarlos y qué recomienda hacer la autoridad sanitaria si se encuentran estas unidades.