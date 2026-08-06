Antes de utilizar un medicamento que lleva tiempo guardado en el botiquín conviene revisar el número de lote y la fecha de vencimiento. Esa simple acción puede evitar riesgos innecesarios.
Anmat prohibió el uso de un Átomo Desinflamante y Zetrotrax: cómo saber si el medicamento que tenés en casa está afectado
La medida alcanza únicamente a determinados lotes de dos cremas y un jarabe que fueron robados antes de ingresar al circuito comercial. Qué productos están involucrados, cómo identificarlos y qué recomienda hacer la autoridad sanitaria si se encuentran estas unidades.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de determinados lotes de las cremas Átomo Desinflamante y del jarabe Zetrotrax luego de confirmar que fueron robados durante un hecho delictivo ocurrido en una planta farmacéutica y que, por esa razón, no puede garantizarse su estado de conservación ni su seguridad.
Qué medicamentos fueron prohibidos y por qué la medida no alcanza a todos los productos
Las dos disposiciones publicadas por la ANMAT responden a un mismo hecho: el robo de medicamentos almacenados en la planta de Laboratorios Dalban, donde se realizaban tareas de elaboración y acondicionamiento para distintas empresas farmacéuticas.
Los productos sustraídos nunca ingresaron al circuito comercial autorizado, pero al desconocerse las condiciones en las que permanecieron desde el robo, el organismo resolvió impedir su utilización como medida preventiva.
En el caso de Átomo Desinflamante, la prohibición comprende exclusivamente:
Átomo Desinflamante Forte crema x 100 gramos.
Lote: 00023
Vencimiento: mayo de 2028.
Átomo Desinflamante Clásico crema x 110 gramos.
Lote: 00214
Vencimiento: mayo de 2028.
Por su parte, la segunda disposición alcanza únicamente al jarabe Zetrotrax de 240 mililitros, en los siguientes lotes:
EAIB6
EAIB7
EAIB8.
Un dato importante es que la prohibición no afecta a todos los productos comercializados bajo esas marcas.
Es decir, una crema Átomo Desinflamante o un frasco de Zetrotrax perteneciente a otro lote puede seguir utilizándose normalmente si fue adquirido por canales habilitados y se encuentra dentro de su fecha de vencimiento.
La decisión de la ANMAT se limita exclusivamente a las unidades identificadas en las disposiciones oficiales, justamente porque son las únicas cuyo recorrido posterior al robo resulta imposible de reconstruir.
Qué hacer si tenés uno de estos medicamentos en tu casa
La publicación de una alerta sanitaria suele generar dudas entre quienes utilizan habitualmente estos medicamentos.
Sin embargo, la recomendación principal es sencilla: antes de usar cualquier producto incluido en una disposición de ANMAT, verificar siempre el número de lote impreso en el envase.
Generalmente esa información aparece en uno de los laterales de la caja o directamente en el envase del medicamento, junto con la fecha de vencimiento.
Si el lote coincide con alguno de los alcanzados por la prohibición, lo aconsejable es:
No utilizar el medicamento.
No venderlo ni entregarlo a otra persona.
No adquirir unidades ofrecidas por canales informales o sin la correspondiente trazabilidad.
Consultar con un médico o farmacéutico para conocer cuál es la alternativa terapéutica adecuada.
La medida adoptada por la ANMAT no significa necesariamente que el contenido del medicamento haya sido alterado o sea falsificado.
El problema es que, tras el robo, no existe forma de garantizar que esos productos conservaron las condiciones de almacenamiento y transporte necesarias para mantener su calidad, eficacia y seguridad, motivo por el cual el organismo optó por retirarlos preventivamente del circuito sanitario.
Este tipo de decisiones forma parte de las facultades que tiene la ANMAT para actuar cuando existe un riesgo potencial para la salud pública, aun cuando no se hayan reportado personas afectadas por el uso de esos medicamentos.
El objetivo es evitar que productos cuya trazabilidad quedó comprometida puedan llegar a consumidores o pacientes.
Cómo reducir riesgos al comprar medicamentos
Más allá de esta disposición puntual, los especialistas recuerdan algunas recomendaciones que sirven para cualquier medicamento:
Comprar siempre en farmacias habilitadas.
Evitar ofertas en redes sociales o sitios de venta informal.
Verificar que el envase esté cerrado y sin signos de manipulación.
Revisar el lote y la fecha de vencimiento antes del primer uso.
Conservar los medicamentos según las indicaciones del fabricante.
Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un producto, consultar a un farmacéutico o comunicarse con la ANMAT.