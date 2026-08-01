Postura del colegio

Preocupa a farmacéuticos la ampliación de medicamentos de venta libre: “No son inocuos”

La Anmat incorporó 10 principios activos al régimen de venta libre, sin receta. Desde el Colegio de Farmacéuticos remarcan que ningún medicamento está exento de riesgos y alertaron sobre los riesgos de avanzar hacia la venta fuera del ámbito farmacéutico.