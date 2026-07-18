Lo aprobó la ANMAT

Un nuevo tratamiento para mieloma múltiple puede reducir los viajes de pacientes santafesinos

Se trata de una inmunoterapia para pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario. Tras seis meses de tratamiento, quienes responden favorablemente pueden pasar de aplicaciones semanales a quincenales. Y simplifica su dosificación.