Boletín Oficial

Anmat prohibió un equipo de depilación láser: qué se sabe del aparato

Se prohibió en todo el país el uso, comercialización, publicación y distribución de un equipo ALMA LASERS Soprano ICE. El aparato había sido denunciado por su presunto ingreso ilegal a la Argentina y fue relacionado con un establecimiento de medicina estética de Rosario.