La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de productos de limpieza y desinfección de la marca B&T Química que no se encuentren debidamente registrados.
Anmat prohibió productos de limpieza de una marca en todo el país: cuáles son
La medida alcanza a productos de limpieza, desinfectantes y aromatizantes de B&T Química que no cuentan con el registro sanitario correspondiente. También se prohibió su publicidad y distribución, incluidas las plataformas de venta online.
La decisión quedó establecida mediante la Disposición 6173/2026, publicada este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica.
La intervención del organismo se originó a partir de tareas de fiscalización y una denuncia relacionada con la comercialización de productos de la marca sin la inscripción sanitaria correspondiente. Durante las actuaciones, ANMAT detectó que los artículos eran promocionados y ofrecidos a través de internet, redes sociales y sitios de venta digital.
Qué productos quedaron alcanzados por la prohibición
Según la disposición, la medida comprende los productos de B&T Química que sean identificados como limpiadores, desinfectantes y otros productos domisanitarios que no cuenten con el registro correspondiente.
Entre los artículos que habían sido detectados durante la investigación se encontraban productos destinados a la limpieza y desinfección, además de aromatizantes. La prohibición alcanza todos los lotes de los productos comprendidos mientras no se encuentren debidamente inscriptos.
Los productos domisanitarios son aquellos destinados, entre otros usos, a la limpieza, lavado, higienización, desinfección o desinfestación del hogar y otros espacios. ANMAT incluye este tipo de artículos dentro de los productos de uso doméstico que se encuentran bajo su regulación.
La investigación permitió establecer inicialmente que los productos comercializados por la firma no figuraban inscriptos ante la autoridad sanitaria. También se constató que no se encontraba identificado un establecimiento responsable habilitado por ANMAT para esos productos.
Durante el proceso administrativo, la empresa informó que había iniciado acciones destinadas a regularizar la situación. De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre la medida, posteriormente se inscribieron determinados productos de riesgo 1, correspondientes a limpiadores y suavizantes. Sin embargo, la prohibición alcanza a aquellos artículos que continúan sin la correspondiente inscripción sanitaria.
La disposición también contempla la comercialización a través de medios digitales. Por eso, la restricción no se limita a los comercios físicos: también comprende la oferta de los productos alcanzados mediante páginas web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico.
Por qué intervino la ANMAT y qué dispuso
Uno de los puntos centrales de la medida es la falta de información sanitaria suficiente sobre los productos que estaban siendo comercializados sin inscripción.
Según los fundamentos de la disposición, cuando un producto domisanitario no cuenta con el registro correspondiente, no pueden verificarse adecuadamente las condiciones en las que fue elaborado ni su formulación. En ese contexto, el organismo señaló que no podía garantizarse su calidad, seguridad y eficacia.
El registro sanitario permite que la autoridad competente cuente con información sobre los productos y pueda fiscalizar las condiciones exigidas por la normativa para su elaboración y comercialización. La propia ANMAT incluye a los productos de uso doméstico dentro de las categorías que regula y controla.
Por este motivo, el organismo resolvió adoptar una medida precautoria hasta que los productos involucrados puedan encontrarse debidamente regularizados.
La Disposición 6173/2026 establece la prohibición en todo el territorio nacional y extiende su alcance a las plataformas de venta electrónica. Además de impedir su uso, comercialización y distribución, la medida alcanza la publicidad de los productos comprendidos.
En paralelo, ANMAT dispuso la apertura de un sumario sanitario a B&T Química S.R.L., con el objetivo de determinar los presuntos incumplimientos de la normativa que regula la elaboración, inscripción y comercialización de productos domisanitarios.
La medida se suma a otras intervenciones recientes de la autoridad sanitaria sobre productos de limpieza comercializados sin los registros correspondientes. En los últimos meses, ANMAT informó prohibiciones sobre distintas marcas de domisanitarios luego de detectar productos ofrecidos sin inscripción sanitaria o sin establecimientos responsables habilitados.
Para los consumidores, el dato central de esta disposición es que los productos de B&T Química comprendidos por la prohibición no deben utilizarse, comercializarse, distribuirse ni publicitarse mientras no cuenten con la inscripción sanitaria correspondiente.
La medida permanecerá vigente respecto de los productos alcanzados hasta que se regularice su situación ante la autoridad sanitaria.