Boletín Oficial

ANMAT prohibió tres productos: cuáles son y por qué representan un riesgo para la salud

La medida alcanza al “Super calcio cubano”, el “Suplemento nutritivo 0.44” y el “Ungüento de árnica + coca”. La ANMAT dispuso la prohibición de su uso, comercialización y distribución en todo el país porque no están inscriptos ante el organismo.