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La ANMAT prohibió un cabezal de depilación láser por irregularidades sanitarias

La medida alcanza a un componente del equipo Soprano ICE, de la marca ALMA LASERS, cuyo número de serie no figuraba en los registros de la importadora habilitada. El organismo también restringió la distribución de productos médicos de una empresa hasta que regularice su situación sanitaria.