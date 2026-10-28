Un tribunal de la ciudad de Santa Fe condenó a un hombre de 37 años, cuyas iniciales son H. A. M., a la pena de diez años y seis meses de prisión tras hallarlo penalmente responsable del abuso sexual reiterado de su hija en San Javier. El fallo fue dictado por el juez Gustavo Urdiales en el marco de un juicio abreviado.
Condenaron a un hombre por abusar de su hija adolescente en San Javier
Fue sentenciado a una pena de diez años y medio de prisión. Reconoció haber atacado sexualmente de manera reiterada a la víctima.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Pablo Lipowy y Francisco Cecchini, pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según precisó el fiscal Lipowy, el caso se inició el 26 de septiembre de 2023 a raíz de una denuncia presentada por la madre de la víctima en la Comisaría de la Mujer de San Javier.
Cámara Gesell
De acuerdo con la investigación, los ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades entre agosto y septiembre de ese año en el domicilio familiar que compartían, aprovechando el vínculo de padre e hija. En ese entonces, la adolescente cursaba sus estudios secundarios.
El funcionario judicial remarcó la gravedad del contexto en el que se produjeron los hechos: “En vez de cuidar a la adolescente, el condenado abusó de ella, y lo hizo en la vivienda familiar, es decir, en un ámbito que debería haber sido de seguridad para la víctima”.
Asimismo, detalló que el agresor se valía de su fuerza física para someterla en contra de su voluntad y que, tras conocerse la situación, intentó encubrir el delito al obligar a la joven a declarar falsamente que todo era mentira.
Sin embargo, la posterior declaración en Cámara Gesell permitió a la víctima ratificar detalladamente lo sucedido.
Conformidad
Durante el proceso, el imputado aceptó expresamente su culpabilidad, y tanto su defensa técnica como el MPA acordaron la aplicación del juicio abreviado y el monto de la pena. En paralelo, la víctima —quien actualmente es mayor de edad— manifestó su conformidad con la resolución judicial.
La condena recayó sobre la autoría del delito de abuso sexual calificado, agravado por mediar acceso carnal, por la condición de ascendiente del agresor, por tratarse de una menor de 18 años al momento de los hechos y por aprovechar la situación de convivencia preexistente.
Por último, desde la fiscalía se indicó que se resguarda la identidad del condenado con el fin de evitar la revictimización de la joven, quien comparte el mismo apellido que su agresor.