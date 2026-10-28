Un hombre de 25 años, identificado por sus iniciales R. I. Z., permanecerá privado de su libertad tras haber sido dictada su prisión preventiva por un violento episodio de amenazas ocurrido en la localidad de Moisés Ville, departamento San Cristóbal.
Seguirá preso un joven que amenazó a un vecino con la espada de una motosierra en Moisés Ville
El imputado tiene 25 años y cuenta con antecedentes penales. La jueza Cecilia Álamo hizo lugar al pedido de la fiscal Hemilce Fissore y dispuso la medida cautelar sin plazo.
La decisión fue adoptada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en el marco de una audiencia desarrollada en los tribunales sancristobalenses.
El pedido de la medida cautelar fue formulado por la fiscal Hemilce Fissore, quien encabeza las investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La magistrada resolvió de manera oral imponer la prisión preventiva sin plazo para el imputado.
En la vía pública
Según detalló la fiscal Fissore, los hechos ocurrieron alrededor de las 18.45 del pasado domingo 18 de este mes, en inmediaciones de una vivienda ubicada sobre la calle Estado de Israel al 200, en la mencionada localidad.
El agresor se presentó en el lugar en un visible estado de exaltación y empuñando una espada metálica de motosierra. Desde la vía pública, amenazó a los gritos al residente de la propiedad mientras golpeaba con el elemento de metal tanto la vereda como el tejido perimetral del inmueble.
Al advertir la llegada de efectivos policiales que acudieron a la zona, el acusado intentó darse a la fuga corriendo. Sin embargo, fue aprehendido minutos más tarde en su domicilio, donde las fuerzas de seguridad incautaron la herramienta utilizada para la intimidación.
Riesgo procesal
Para fundamentar la prisión preventiva, la representante del MPA indicó que la jueza consideró acreditada la probabilidad de autoría por parte de R. I. Z. con las evidencias recolectadas hasta la fecha.
Asimismo, se valoró que el imputado cuenta con antecedentes penales condenatorios. Debido a esto, en caso de recibir una nueva condena, la pena sería de cumplimiento efectivo y el acusado sería declarado reincidente, lo que descarta cualquier posibilidad de ejecución condicional.
La magistrada rechazó las alternativas propuestas por la defensa e hizo lugar plenamente a la pretensión de la fiscalía.
El hombre fue imputado formalmente como presunto autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma.