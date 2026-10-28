Departamento San Cristóbal

Seguirá preso un joven que amenazó a un vecino con la espada de una motosierra en Moisés Ville

El imputado tiene 25 años y cuenta con antecedentes penales. La jueza Cecilia Álamo hizo lugar al pedido de la fiscal Hemilce Fissore y dispuso la medida cautelar sin plazo.