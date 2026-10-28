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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Departamento La Capital

Un hombre y un adolescente fueron detenidos luego de una balacera en Laguna Paiva

Habrían atacado a tiros el frente de una vivienda. Se desplazaban en un vehículo de alta gama y tenían en su poder una pistola de grueso calibre con dos cargadores y una escopeta.

Las armas y municiones incautadas durante el procedimiento. Foto: El LitoralLas armas y municiones incautadas durante el procedimiento. Foto: El Litoral
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Un operativo llevado a cabo por el Comando Radioeléctrico en la ciudad de Laguna Paiva (departamento santafesino La Capital) culminó este martes con la aprehensión de dos personas y el secuestro de armas de fuego de grueso calibre, municiones y un vehículo.

Los uniformados actuaron luego de un violento episodio ocurrido en la cuadra de calle Almirante Brown al 27000, que incluyó disparos contra la fachada de uno de los domicilios.

Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 y pusieron en alerta a la policía.

Con los datos recabados sobre el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo que permitió interceptarlos en el cruce de las calles Independencia y Pastor Barrios.

Alta gama

Al requisar el automóvil en el que circulaban —un Honda HR-V—, el personal policial halló y secuestró una pistola Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, provista de dos cargadores y 38 cartuchos intactos del mismo calibre.

Asimismo, incautaron una escopeta de doble caño calibre 20, sin marca visible y sin cartuchos en su poder.

Los involucrados, de 41 y 16 años, fueron trasladados a la sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

Quedaron formalmente vinculados a actuaciones caratuladas como portación ilegítima de arma de fuego de guerra, intimidación pública y amenazas calificadas, de acuerdo con el grado de participación que se le atribuya a cada uno en el hecho.

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