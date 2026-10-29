Por balaceras reiteradas

Siete allanamientos en barrio Centenario: dos adolescentes detenidos y secuestro de municiones

La Policía de Investigaciones desplegó un operativo simultáneo en distintos domicilios de la zona sur de Santa Fe. Dos adolescentes fueron detenidos en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Ana Laura Gioria, en la que se secuestraron municiones y cargadores. Otros procedimientos fueron ordenados por el fiscal Roberto Olcese.