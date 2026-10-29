Un importante despliegue policial sorprendió a los vecinos de barrio Centenario, en el sur de la ciudad de Santa Fe, durante las primeras horas del día. Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de otras dependencias de la fuerza provincial, realizaron siete allanamientos simultáneos en el marco de investigaciones vinculadas con reiterados episodios de abuso de armas.
Siete allanamientos en barrio Centenario: dos adolescentes detenidos y secuestro de municiones
La Policía de Investigaciones desplegó un operativo simultáneo en distintos domicilios de la zona sur de Santa Fe. Dos adolescentes fueron detenidos en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Ana Laura Gioria, en la que se secuestraron municiones y cargadores. Otros procedimientos fueron ordenados por el fiscal Roberto Olcese.
El operativo tuvo dos líneas de trabajo diferenciadas. Por un lado, las medidas solicitadas por la fiscal Ana Laura Gioria derivaron en la detención de dos adolescentes, en cuyos procedimientos se secuestraron municiones y cargadores. Por otro, se concretaron allanamientos impulsados por el fiscal Roberto Olcese, dirigidos a personas mayores de edad.
Tiroteos en la calle
La investigación sobre las balaceras que vienen registrándose en el sector constituye uno de los ejes centrales de las actuaciones judiciales. Los procedimientos apuntaron a domicilios que se encuentran bajo la lupa de los investigadores, en una zona donde los disparos de armas de fuego motivaron reiteradas intervenciones policiales.
El despliegue no pasó inadvertido. Los agentes llegaron a distintos puntos del barrio acompañados por patrulleros, efectivos con el rostro cubierto y perros entrenados para colaborar en las tareas de búsqueda. El movimiento de los uniformados llamó la atención de los vecinos que comenzaban su jornada y salían de sus viviendas.
Traslado de dos adolescentes
Una parte de las medidas judiciales estuvo vinculada con dos adolescentes que habían sido detenidos en el marco de la causa impulsada por Gioria. Durante los procedimientos relacionados con ambos jóvenes, los investigadores incautaron municiones y cargadores, elementos que ahora deberán ser incorporados a las actuaciones para su correspondiente análisis.
La pesquisa busca establecer las circunstancias que rodearon los episodios de violencia armada y determinar qué elementos pueden vincular a los investigados con las balaceras reiteradas en barrio Centenario.
En paralelo, los allanamientos ordenados por Olcese tuvieron como objetivo otros domicilios y personas mayores de edad. Se trata de una línea investigativa diferenciada, aunque también relacionada con hechos de abuso de armas.
Siete domicilios bajo la lupa
Las irrupciones policiales se distribuyeron en diferentes direcciones de la zona sur de Santa Fe. Los procedimientos se realizaron en Fray Mamerto Pérez al 570; Independencia al 3400; Vera Mujica al 400; Tarragón al 600 y al 650; General O'Higgins al 3300; y Primero de Mayo al 2900.
La simultaneidad de las medidas respondió a las directivas impartidas por los fiscales a cargo de las investigaciones, con la participación de personal de la PDI y otras divisiones de la Policía provincial.
El secuestro de municiones y cargadores, junto con las dos detenciones de adolescentes, constituye hasta el momento el resultado informado de la línea investigativa encabezada por Gioria. Las actuaciones vinculadas con los restantes domicilios continúan bajo la órbita de Olcese.
La investigación procura ahora avanzar sobre los elementos reunidos durante los operativos y establecer eventuales responsabilidades en los episodios que dieron origen a las medidas judiciales.