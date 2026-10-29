Los dos presos que tomaron de rehén a un agente penitenciario en el penal de San Felipe, en Mendoza, fueron imputados por el delito de secuestro coactivo. La medida fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, luego de que el fiscal Martín Lucero formalizara la acusación contra Claudio González Flores y Ramiro Colucci.
Imputaron por secuestro coactivo a los presos que tomaron de rehén a un guardia en Mendoza
Los acusados fueron derivados al régimen de Muy Alto Perfil, mientras el Gobierno provincial descartó concederles el cambio de cárcel que exigían durante el episodio.
Los reclusos retuvieron al penitenciario Mauro Zugasti en el pabellón 16. Según trascendió, sus reclamos estaban relacionados con el régimen de visitas y con la posibilidad de ser trasladados al penal de Almafuerte, ubicado en Cacheuta. Las autoridades de Seguridad informaron posteriormente que la situación fue controlada.
Cómo se desarrolló la toma de rehén
Durante el episodio, los detenidos consiguieron un teléfono celular con el que filmaron al agente penitenciario. En las imágenes, uno de ellos, González Flores, llegó a mostrar su rostro.
El caso tuvo además una consecuencia trágica fuera del establecimiento carcelario. Ana Iris Estrada, madre de Zugasti, y Alejandra Flores, su madrina y tía, murieron en un accidente vial cuando viajaban hacia la cárcel para seguir de cerca el operativo.
De acuerdo con la información difundida, la Municipalidad de La Paz había facilitado una camioneta para trasladar a los familiares hasta la capital mendocina. Sin embargo, mientras circulaban por la Ruta Nacional 7, el vehículo perdió el control e impactó contra un árbol. El choque provocó la muerte de ambas mujeres.
La decisión del Gobierno
Tras el episodio, el gobernador Alfredo Cornejo se pronunció públicamente sobre la situación de los dos reclusos y descartó que fueran a obtener los beneficios que reclamaban.
El mandatario aseguró que no serían trasladados a Almafuerte como exigían y anunció que pasarían al régimen de Muy Alto Perfil (MAP), correspondiente al nivel de máxima seguridad del Servicio Penitenciario provincial. También señaló que deberán responder ante la Justicia por los delitos atribuidos durante el hecho.
Máxima seguridad
Este martes por la tarde, González Flores y Colucci fueron derivados al sector de Muy Alto Perfil de Almafuerte II. El director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, confirmó la medida y sostuvo que los detenidos no recibirán los beneficios que habían solicitado.
Cornejo también hizo referencia a los antecedentes penales de ambos. Según explicó, uno cumple una condena de 27 años por homicidio agravado, robos agravados y otros delitos, mientras que el otro tiene una pena de 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros hechos.