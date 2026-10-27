Tragedia

Mendoza: murieron la madre y la tía de un penitenciario que había sido tomado como rehén

Las mujeres viajaban desde La Paz hacia la cárcel de Boulogne Sur Mer para acompañar a su familiar, retenido por dos internos. La camioneta en la que se trasladaban chocó contra un árbol durante una tormenta en la ruta nacional 7. Otras tres personas resultaron heridas.