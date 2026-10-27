La madre y la tía de un agente penitenciario que había sido tomado como rehén por dos presos murieron este martes a la madrugada en un accidente de tránsito en Mendoza. Las mujeres se dirigían desde el departamento de La Paz hacia el penal de Boulogne Sur Mer, en la capital provincial, luego de enterarse de que su familiar permanecía cautivo dentro del establecimiento.
Mendoza: murieron la madre y la tía de un penitenciario que había sido tomado como rehén
Las mujeres viajaban desde La Paz hacia la cárcel de Boulogne Sur Mer para acompañar a su familiar, retenido por dos internos. La camioneta en la que se trasladaban chocó contra un árbol durante una tormenta en la ruta nacional 7. Otras tres personas resultaron heridas.
El siniestro ocurrió cerca de las 4.30, sobre la ruta nacional 7, a la altura del departamento de San Martín, a unos 45 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza. Según la información publicada por medios locales, la camioneta en la que viajaban perdió el control en medio de una fuerte tormenta de lluvia y granizo y terminó impactando contra un árbol.
Las víctimas fueron identificadas como Ana Iris Estrada, de 55 años, y Alejandra Flores, de 52. Ambas viajaban en un vehículo de Preventores de la Municipalidad de La Paz, que había sido puesto a disposición de la familia para trasladarla hasta la cárcel. Otras tres personas sufrieron heridas y fueron derivadas a centros de salud. Los primeros reportes indicaron que sus lesiones no revestían gravedad.
La tragedia ocurrió mientras en el complejo penitenciario se desarrollaba una negociación para liberar al agente Mauro Zugasti, de 32 años. La toma había comenzado durante la madrugada y se extendió por casi siete horas, hasta que el trabajador recuperó la libertad.
El viaje se inició tras una transmisión por TikTok
De acuerdo con la reconstrucción difundida por Clarín, la familia se enteró de la situación a través de un video transmitido en vivo por TikTok. Los internos habrían desbloqueado el teléfono celular del penitenciario y utilizado el dispositivo para mostrar que lo mantenían retenido.
La grabación llegó a sus allegados y motivó el traslado urgente desde La Paz hacia la cárcel. El intendente de esa localidad, Fernando Ubieta, explicó que el municipio había facilitado una camioneta y un conductor para que la madre y la tía del agente pudieran llegar hasta el establecimiento penitenciario.
El vehículo circulaba hacia el oeste por la ruta nacional 7 cuando, en las inmediaciones de calle Fernández, entre los carriles Montecaseros y Buen Orden, el conductor perdió el dominio. Las condiciones meteorológicas complicaban la circulación en esa zona del este mendocino.
Tras el choque, bomberos y equipos de emergencia acudieron para asistir a los ocupantes. Sin embargo, las dos mujeres fallecieron en el lugar. Los otros tres ocupantes fueron trasladados para recibir atención médica. Entre ellos se encontraba un hermano del penitenciario, que resultó ileso.
Las actuaciones correspondientes buscan establecer las circunstancias del accidente. La lluvia y el granizo fueron señalados en los primeros reportes como factores que habrían afectado la conducción, aunque la mecánica del siniestro deberá ser determinada por la investigación.
La toma de rehén terminó tras horas de negociación
En paralelo al accidente, en la cárcel de Boulogne Sur Mer se desplegó un operativo para resolver la situación del agente. Según la información difundida, dos internos del pabellón 16 lo habían retenido contra su voluntad alrededor de las 2 de la madrugada.
Los detenidos reclamaban cambios en sus condiciones de detención y traslados a otros establecimientos penitenciarios. Uno pretendía ser llevado a la cárcel de Almafuerte, en Cacheuta, mientras que el otro pedía su traslado a un penal de Tucumán, donde vive su madre. También exigían modificaciones en el régimen de visitas.
Durante el episodio intervinieron negociadores del Servicio Penitenciario, integrantes del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias y el fiscal Martín Lucero. El juez Sebastián Sarmiento también participó de las actuaciones. El conflicto concluyó cerca de las 8.30 de este martes, después de casi siete horas.
Los internos fueron identificados como Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci. De acuerdo con los reportes, ambos cumplen condenas por delitos graves. Durante la toma, además de exhibir al agente en la transmisión, habrían utilizado su teléfono para pedir dinero a la familia.
Tras la liberación, las autoridades informaron que el penitenciario se encontraba en buen estado general y que el celular había sido entregado a las autoridades.
La jornada quedó marcada por dos hechos vinculados: el operativo que permitió terminar con la toma de rehén y el accidente fatal que sufrieron los familiares del agente mientras se dirigían a acompañarlo. La investigación deberá avanzar tanto sobre las circunstancias del choque en la ruta 7 como sobre las responsabilidades y los hechos ocurridos dentro del establecimiento penitenciario.