Un colectivo de la empresa Laguna Paiva que trasladaba efectivos policiales fue atacado a piedrazos durante la tarde del sábado, mientras circulaba por la avenida Circunvalación Oeste, en la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia de la agresión, uno de los proyectiles impactó contra una ventanilla y destruyó el cristal.
En Circunvalación Oeste: atacaron a piedrazos un colectivo que trasladaba policías
Un micro de la empresa Laguna Paiva fue agredido mientras circulaba por la avenida Circunvalación Oeste. Un elemento contundente impactó contra una de las ventanillas y destruyó el cristal. No hubo personas heridas y el chofer detuvo la marcha a la altura de calle Mendoza, cerca de un retén policial.
Pese a la violencia del episodio, no se registraron personas lesionadas. El chofer continuó la marcha hasta llegar a la altura de calle Mendoza, donde había un retén policial apostado. Allí pudo detener la unidad y dar cuenta de lo ocurrido.
El incidente generó preocupación por las características del ataque y por la posibilidad de que la agresión hubiera estado dirigida contra los uniformados que viajaban en el micro. Sin embargo, desde la cúpula policial descartaron, en principio, que se tratara de una acción planificada específicamente contra el personal policial.
Una ventanilla destrozada
De acuerdo con la información conocida, el colectivo transitaba por Circunvalación Oeste cuando un elemento contundente impactó contra uno de sus cristales y lo destruyó. El golpe sorprendió a quienes se encontraban en el interior del vehículo, aunque no provocó heridas entre los pasajeros ni entre los agentes que eran trasladados.
El conductor decidió continuar el recorrido hasta encontrar un lugar donde pudiera detenerse con seguridad. La marcha se interrumpió finalmente a la altura de calle Mendoza, cerca de un dispositivo policial que se encontraba apostado en ese sector.
La unidad sufrió daños materiales como consecuencia del impacto. Tras el episodio, el colectivo continuó hacia la terminal de ómnibus, donde se realizarían las actuaciones correspondientes para dejar constancia formal de lo sucedido.
No fue un ataque dirigido
La presencia de efectivos policiales a bordo del colectivo abrió interrogantes sobre las circunstancias y las posibles motivaciones de la agresión. No obstante, voceros de la fuerza indicaron que no había elementos para sostener que el ataque hubiera sido dirigido específicamente contra los uniformados.
"No fue porque iba personal policial precisamente", señalaron fuentes policiales al referirse al episodio.
En esa línea, los portavoces remarcaron que no se encontraron elementos contundentes dentro de la unidad y que no hubo personas lesionadas. Por el momento, no trascendieron datos que permitan establecer quién arrojó el objeto ni desde qué lugar se produjo el impacto.
Cabe señalar que no es la primera vez que un micro que transporta personal policial o penitenciario es blanco de ataques con piedras en la ruta, motivo por el cual se han extremado las medidas de seguridad