Vandalismo

En Circunvalación Oeste: atacaron a piedrazos un colectivo que trasladaba policías

Un micro de la empresa Laguna Paiva fue agredido mientras circulaba por la avenida Circunvalación Oeste. Un elemento contundente impactó contra una de las ventanillas y destruyó el cristal. No hubo personas heridas y el chofer detuvo la marcha a la altura de calle Mendoza, cerca de un retén policial.