Un hombre de 41 años fue aprehendido en la ciudad de Santa Fe, en el marco de un procedimiento policial que culminó con el secuestro de dos artefactos explosivos de fabricación casera, presuntamente compatibles con bombas molotov.
Apresaron a un hombre con dos bombas molotov
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 3.ª en inmediaciones de Hernandarias y Juan Díaz de Solís. La intervención comenzó tras un llamado al 911 por un supuesto episodio de amenazas con armas y terminó con la aprehensión de un hombre de 41 años y el secuestro de dos artefactos de fabricación casera.
El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 3.ª en inmediaciones de Hernandarias y Juan Díaz de Solís, luego de una intervención solicitada a través de la Central de Emergencias 911 por un supuesto episodio de amenazas con armas.
Según la información disponible, al arribar al lugar los efectivos entrevistaron a un hombre que realizaba tareas de seguridad. El testigo habría manifestado que momentos antes observó a un individuo que aparentemente llevaba consigo uno de esos elementos.
A partir de esa información, los uniformados desplegaron un patrullaje preventivo por el sector con el objetivo de localizar al sospechoso.
Patrullaje y aprehensión
La búsqueda arrojó resultados positivos cuando los agentes localizaron al presunto involucrado y procedieron a su aprehensión. Se trata de un hombre de 41 años, cuya situación quedó supeditada a las actuaciones correspondientes.
Durante el procedimiento, los policías secuestraron dos artefactos de fabricación casera que, de acuerdo con las primeras apreciaciones, serían compatibles con bombas molotov.
Este tipo de elementos puede provocar incendios y ocasionar lesiones graves, por lo que su hallazgo requiere medidas de seguridad y la intervención de personal especializado para establecer sus características y condiciones.
Actuaciones en curso
El procedimiento se inició a partir de la denuncia que motivó la convocatoria del 911 y continuó con la identificación del presunto involucrado y el secuestro de los elementos encontrados.
Por el momento, la información oficial no precisa si los artefactos habrían sido utilizados durante el episodio que originó la intervención policial ni si existieron personas lesionadas o daños materiales.
Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán establecer las circunstancias del hecho y determinar los pasos a seguir.