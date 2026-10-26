Santa Fe

Apresaron a un hombre con dos bombas molotov

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 3.ª en inmediaciones de Hernandarias y Juan Díaz de Solís. La intervención comenzó tras un llamado al 911 por un supuesto episodio de amenazas con armas y terminó con la aprehensión de un hombre de 41 años y el secuestro de dos artefactos de fabricación casera.