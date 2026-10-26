Facundo Moyano se presenta este lunes ante la Justicia, en una audiencia en la que se espera que solicite el levantamiento de la restricción perimetral que le impide acercarse a su pareja, Candela Arizaga. La joven también pidió que se deje sin efecto la medida la semana pasada, en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
Facundo Moyano va a la Justicia para poder volver a ver a Candela Arizaga
La audiencia se realizará este lunes a las 11 en el Juzgado N.º 4, luego de que la joven también solicitara dejar sin efecto la restricción vigente en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
La audiencia está prevista para las 11 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, ubicado en Suipacha al 150.
La declaración de Moyano había sido programada inicialmente para el jueves 22 de octubre, antes de la audiencia de Arizaga. Sin embargo, su defensa se presentó en el juzgado para informar que el exdiputado tenía fiebre y no podía asistir. Por ese motivo, se fijó una nueva fecha para su comparecencia.
El pedido de Candela Arizaga
Horas después de la suspensión de la audiencia de Moyano, Arizaga acudió al edificio judicial y solicitó el levantamiento de la restricción perimetral. Durante su declaración, también ratificó que no había sufrido violencia de género.
Al salir de la audiencia, la joven habló con la prensa y explicó que busca poner fin a la medida para poder retomar el contacto con su pareja.
“A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, expresó.
Qué puede resolver la Justicia
Con la presentación de Moyano, se espera que la Justicia evalúe la situación de la restricción vigente y determine si corresponde levantarla o mantenerla.
También resta conocer cómo continuará la causa judicial por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en cuyo marco se dispuso la medida contra el exdiputado.