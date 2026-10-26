Reclamo por perimetral

Facundo Moyano va a la Justicia para poder volver a ver a Candela Arizaga

La audiencia se realizará este lunes a las 11 en el Juzgado N.º 4, luego de que la joven también solicitara dejar sin efecto la restricción vigente en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.