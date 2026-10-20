La Justicia fijó para este jueves 22 de octubre una nueva fecha para la audiencia en la que Candela Arizaga, pareja del exdiputado Facundo Moyano, debía ser evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). La joven había faltado a la citación prevista para este lunes, en el marco de la causa por el episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.
Candela Arizaga no quiere declarar otra vez y Facundo Moyano sigue imputado
La Justicia fijó una nueva audiencia para este jueves a las 13, luego de rechazar la justificación de su ausencia a la citación anterior. Su defensa sostiene que una nueva entrevista podría constituir un acto de revictimización.
El abogado Roberto Herrera, representante legal de la influencer, la fiscal Florencia Nocerez rechazó la justificación presentada por la ausencia y dispuso que la instancia se realice a las 13 de este jueves.
Qué busca determinar la Fiscalía
La audiencia tiene como objetivo conocer la situación actual de Arizaga y esclarecer las circunstancias de su viaje a Europa junto a Moyano, pese a que continúa vigente una medida perimetral en territorio argentino.
La investigación se originó por un confuso episodio ocurrido el 4 de agosto en Belgrano. En ese contexto, el exdiputado permanece imputado mientras avanza la causa judicial.
La postura de Arizaga
La defensa de la influencer anticipó que no se presentará a la audiencia. Según los argumentos expuestos, Arizaga ya solicitó en distintas oportunidades que se cierre la causa y que se levanten las restricciones impuestas a Moyano.
Entre los motivos para rechazar una nueva entrevista, la joven manifestó que no desea volver a someterse a esa instancia y considera que hacerlo podría constituir un acto de revictimización.
La decisión se conoce luego de su inasistencia a la convocatoria anterior, que derivó en la reprogramación de la audiencia y en el rechazo de la presentación realizada para justificar su ausencia.
Los delitos por los que está imputado Moyano
La Fiscalía contempla la posibilidad de que exista una situación de asimetría de poder vinculada con factores económicos y políticos. Sin embargo, por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre esa línea de análisis.
Moyano continúa imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia.
En el marco de la investigación, se dispuso una prohibición de contacto y acercamiento entre las partes. La medida permanece vigente en Argentina, aunque no se extiende fuera del país, según la información consignada en la causa.