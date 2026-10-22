Fuertes rumores

Qué dijo Candela Arizaga sobre la posibilidad de estar embarazada de Facundo Moyano

La modelo se presentó en la fiscalía para revisar las medidas restrictivas que rigen sobre su vínculo con el sindicalista y respondió a las preguntas de la prensa sin confirmar ni desmentir las versiones que circularon en los últimos días.