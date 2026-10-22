La modelo Candela Arizaga se presentó en la fiscalía para revisar las medidas restrictivas que pesan sobre su vínculo con el sindicalista Facundo Moyano. Allí se refirió a la posibilidad de que se levante la perimetral, evitó confirmar o desmentir los rumores de embarazo y reveló que le gustaría casarse con su pareja.
Qué dijo Candela Arizaga sobre la posibilidad de estar embarazada de Facundo Moyano
La modelo se presentó en la fiscalía para revisar las medidas restrictivas que rigen sobre su vínculo con el sindicalista y respondió a las preguntas de la prensa sin confirmar ni desmentir las versiones que circularon en los últimos días.
La influencer acudió a la fiscalía, donde se analiza el pedido de ambas partes para que se dejen sin efecto las medidas restrictivas dispuestas por la Justicia. La solicitud se da en un contexto marcado por una denuncia por un presunto episodio de violencia de género ocurrido a principios de agosto.
Al salir, Arizaga respondió las preguntas de la prensa y expresó su expectativa de que la situación se resuelva favorablemente. “Tenemos fe de que sí. Hoy estoy positiva”, afirmó al ser consultada sobre la posibilidad de que la perimetral sea levantada durante la jornada.
Rumores de embarazo
Uno de los temas por los que fue consultada la modelo fue la versión que circuló en los últimos días sobre un posible embarazo junto a Moyano.
Sin embargo, Arizaga evitó confirmar o desmentir la información. “No puedo responder eso”, contestó ante la pregunta de los periodistas.
De esta manera, la influencer mantuvo la reserva sobre los rumores que la vinculan con una posible maternidad junto al sindicalista.
El viaje y la perimetral
Durante el intercambio con la prensa, Arizaga también se refirió al reciente viaje que realizó a Madrid y defendió el encuentro con su pareja frente a los cuestionamientos que surgieron.
“No siento que burlamos nada, como se dijo”, sostuvo al ser consultada sobre las críticas relacionadas con la situación judicial y las restricciones vigentes.
Además, volvió a rechazar que hubiera recibido presiones para modificar su declaración en la causa. “Mi declaración siempre fue la misma”, aseguró.
Quiere casarse con Moyano
En el tramo final de sus declaraciones, la influencer manifestó su deseo de pasar por el altar con Facundo Moyano.
Sus dichos se conocieron mientras la Justicia analiza el pedido de ambas partes para dejar sin efecto las medidas restrictivas. Por el momento, la posibilidad de que se levante la perimetral depende de lo que se resuelva en el ámbito judicial.