La causa judicial que involucra a Facundo Moyano y a Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo este jueves 22 de octubre, con citaciones separadas para ambos en los tribunales porteños.
Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron citados por separado por la causa judicial y la restricción de acercamiento
El exdiputado debía presentarse este jueves ante la Justicia porteña para avanzar con el pedido de su defensa de dejar sin efecto la medida cautelar. La modelo fue convocada horas después para una evaluación de la Oficina de Violencia Doméstica, aunque su asistencia estaba en duda. La investigación también busca determinar si Moyano incumplió la prohibición de contacto vigente en el país.
La convocatoria se produjo mientras continúa vigente la restricción de acercamiento y contacto entre el exdiputado y la modelo, en el marco de una investigación por presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. La defensa de Moyano busca que se revise la medida cautelar, mientras la Fiscalía intenta esclarecer distintos aspectos del expediente.
La defensa de Moyano busca que se levante la restricción
Según publicó Clarín, Moyano fue citado para las 10 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debía concurrir acompañado por sus abogados, Alejandro Valle y Darío Saldaño.
La presentación fue impulsada por su defensa, que solicitó que se escuchen las declaraciones y se evalúen los elementos incorporados a la causa para determinar si corresponde dejar sin efecto la prohibición de acercamiento.
Desde el entorno del exdiputado sostienen que existen informes elaborados por profesionales que intervinieron en el caso que, según su interpretación, respaldarían la postura de Arizaga respecto de lo ocurrido. La defensa también afirma que la modelo manifestó anteriormente que no había sufrido violencia.
Esos argumentos forman parte de la posición de una de las partes y no implican una resolución judicial sobre los hechos investigados. La causa continúa abierta y las medidas cautelares permanecen vigentes mientras avanza el proceso.
El expediente se inició a partir de un episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano. En aquella oportunidad, Arizaga fue vista corriendo por la avenida del Libertador, cerca del departamento de Moyano, y pidiendo ayuda. A partir de ese hecho se inició una investigación que derivó en la imposición de restricciones judiciales al exdiputado.
La causa contempla presuntos delitos vinculados con violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Además, Moyano quedó imputado por presunta desobediencia, a raíz de un supuesto encuentro con la modelo cuando la prohibición de acercamiento y contacto ya estaba vigente en la Argentina.
La citación de Arizaga y las nuevas medidas de prueba
La modelo fue convocada para las 13 de este jueves, también en la sede judicial porteña. Antes de esa instancia, debía someterse a una evaluación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), con el objetivo de aportar elementos para determinar las circunstancias del caso y establecer si existieron presiones que pudieran haber influido en sus declaraciones.
Sin embargo, su presentación no estaba confirmada. De acuerdo con lo informado por Clarín, su abogado, Roberto Herrera, había señalado que la joven no pudo asistir a una convocatoria anterior y que veía difícil concretar la nueva citación en la fecha prevista.
La situación volvió a tomar relevancia después de que se difundieran imágenes de Moyano y Arizaga juntos en Madrid. Las fotografías fueron compartidas por Moria Casán en su programa televisivo, luego de que el exdiputado se las enviara.
La aparición pública de ambos reavivó las preguntas sobre el cumplimiento de las restricciones judiciales que rigen en territorio argentino.
Arizaga también expresó su postura en redes sociales. En una publicación cuestionó la existencia de la denuncia y sostuvo que, a su entender, los testimonios incorporados al expediente no respaldaban las versiones sobre violencia. Esas declaraciones reflejan su posición pública, pero no resuelven las cuestiones que debe determinar la Justicia.
En paralelo, los investigadores analizan si la pareja mantuvo un encuentro en un hotel porteño durante el período en que estaba vigente la prohibición de contacto. Según la información publicada, Moyano se habría alojado en ese establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.
La investigación incluye el análisis de las cámaras de seguridad del hotel y peritajes sobre los teléfonos celulares de ambos.
Los registros de antenas de telefonía detectaron coincidencias de señal en las inmediaciones del establecimiento durante distintos momentos de septiembre, un elemento que la Fiscalía incorporó para reconstruir los movimientos y determinar si existió un incumplimiento de la medida.
Por el momento, la restricción de acercamiento y contacto continúa vigente. Las declaraciones, las evaluaciones pendientes y las pruebas técnicas serán parte de los elementos que la Justicia deberá considerar para resolver los próximos pasos del expediente.