Investigación judicial

Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron citados por separado por la causa judicial y la restricción de acercamiento

El exdiputado debía presentarse este jueves ante la Justicia porteña para avanzar con el pedido de su defensa de dejar sin efecto la medida cautelar. La modelo fue convocada horas después para una evaluación de la Oficina de Violencia Doméstica, aunque su asistencia estaba en duda. La investigación también busca determinar si Moyano incumplió la prohibición de contacto vigente en el país.