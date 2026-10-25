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En Colastiné: detuvieron a un hombre acusado de encerrar a su madre en una casa

Un hombre de 35 años fue aprehendido durante la madrugada del domingo, luego de que su madre, de 71, denunciara que le había impedido salir de la vivienda familiar. Según el relato de la mujer, el hombre tenía un arma blanca en su poder y había cerrado las aberturas del inmueble. La intervención comenzó tras un llamado al 911.

El violento individuo quedó alojado en sede policial. Foto: GentilezaEl violento individuo quedó alojado en sede policial. Foto: Gentileza
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El episodio se registró durante la madrugada del domingo cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Costa fue comisionado por la central de emergencias 911 a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Madreselvas al 5200, en jurisdicción de Colastiné.

Una vez en el lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 71 años, quien relató una situación que le habría provocado temor dentro de su propia vivienda.

Armado con un cuchillo

Según manifestó, su hijo, de 35 años, tenía un arma blanca en su poder y habría cerrado las aberturas de la casa para impedirle salir.

detenido en colastinéEl arma blanca secuestrada por la policía. Foto: Gentileza

La mujer también hizo referencia a presuntos episodios de paranoia que atravesaría el hombre, aunque esa circunstancia forma parte de su relato y no implica, por sí misma, un diagnóstico médico confirmado.

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De acuerdo con la denuncia, la situación se prolongó durante varios minutos, hasta que finalmente la mujer consiguió abandonar el inmueble y pedir ayuda a vecinos del sector.

Violencia familiar

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los uniformados intervinieron en el lugar y procedieron a la aprehensión del hombre señalado por su madre.

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El caso quedó encuadrado, en principio, como un presunto hecho de privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia familiar.

Las actuaciones correspondientes fueron iniciadas con intervención de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades penales.

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