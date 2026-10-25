Paranoico

En Colastiné: detuvieron a un hombre acusado de encerrar a su madre en una casa

Un hombre de 35 años fue aprehendido durante la madrugada del domingo, luego de que su madre, de 71, denunciara que le había impedido salir de la vivienda familiar. Según el relato de la mujer, el hombre tenía un arma blanca en su poder y había cerrado las aberturas del inmueble. La intervención comenzó tras un llamado al 911.