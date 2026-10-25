En medio de un cumpleaños

Drama en Paraná: se derrumbó el entrepiso de un bar y hubo al menos 15 heridos

El derrumbe de una estructura de madera de Las Piedras Irish Pub provocó un importante operativo de emergencia durante un festejo de cumpleaños. Según estimaron, la lluvia hizo que varios clientes que estaban en el exterior ingresaran al local y se concentraran en el entrepiso, que terminó desplomándose sobre las personas que se encontraban en la planta baja.