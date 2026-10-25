Un festejo de cumpleaños terminó de manera abrupta cuando se desplomó el entrepiso de madera del bar Las Piedras Irish Pub, ubicado en la intersección de Alameda y Córdoba, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Drama en Paraná: se derrumbó el entrepiso de un bar y hubo al menos 15 heridos
El derrumbe de una estructura de madera de Las Piedras Irish Pub provocó un importante operativo de emergencia durante un festejo de cumpleaños. Según estimaron, la lluvia hizo que varios clientes que estaban en el exterior ingresaran al local y se concentraran en el entrepiso, que terminó desplomándose sobre las personas que se encontraban en la planta baja.
El siniestro motivó varios llamados a la línea de emergencias 911, que alertaban sobre la caída de una estructura y la presencia de numerosas personas heridas. Según las primeras informaciones policiales, la cantidad de lesionados rondaba las 15 personas, por lo que se solicitó la intervención de ambulancias y bomberos.
Al arribar al establecimiento, los efectivos constataron que el entrepiso había cedido y caído sobre quienes se encontraban en la planta baja. En el lugar había personas lesionadas tanto entre quienes estaban sobre la estructura como entre los clientes que permanecían debajo.
La versión del propietario
De acuerdo con lo informado por el propietario del comercio, la intensa lluvia que se registraba en ese momento llevó a que varios clientes que estaban sentados en el sector exterior ingresaran al bar.
En esas circunstancias, una importante cantidad de personas se habría concentrado en el entrepiso de madera hasta que la estructura no resistió el peso y se desplomó sobre quienes se encontraban en el nivel inferior.
La escena obligó a desplegar un operativo de emergencia para asistir a los heridos y establecer las circunstancias en las que se produjo el derrumbe.
Peritajes para saber la causa del derrumbe
Entre las personas que sufrieron lesiones se registraron golpes en la cabeza, cortes en las manos y el rostro, heridas en las rodillas y traumatismos en distintas partes del cuerpo. Los informes iniciales identificaron a varios afectados de entre 22 y 28 años, además de un hombre de 65 años.
La gravedad de las lesiones y la mecánica del siniestro motivaron la intervención de la fiscal de turno, quien dispuso la realización de actuaciones de oficio.
También se solicitó la presencia de personal de la Policía Científica para llevar adelante tareas de fotografía, planimetría y laboratorio, además de la intervención de agentes de Control Urbano.
Por el momento, no se adoptaron medidas contra el propietario del establecimiento, según lo consignado en el parte policial.
Otro dato incorporado a las actuaciones es que las cámaras de seguridad del bar no estarían funcionando debido a desperfectos mecánicos, circunstancia que podría limitar la disponibilidad de registros audiovisuales del momento del derrumbe.
La investigación deberá establecer las condiciones en las que se encontraba la estructura, qué factores provocaron su colapso y si existieron responsabilidades vinculadas con la seguridad del establecimiento.