Un enfrentamiento armado ocurrido durante la madrugada del sábado en el complejo habitacional Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, dejó dos personas muertas y otras cuatro heridas.
Fuerte Apache: un tiroteo dejó dos muertos y cuatro heridos
El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada del sábado en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Entre las víctimas fatales hay un adolescente de 17 años. Los investigadores buscan identificar a los responsables y determinar si la balacera estuvo vinculada con una disputa por la venta de drogas.
El episodio se registró en Ciudadela, partido bonaerense de Tres de Febrero, y es investigado por la Justicia, que busca establecer cómo comenzó la balacera y si estuvo relacionada con una disputa entre grupos vinculados con la comercialización de drogas.
El tiroteo se produjo en las inmediaciones de los nudos 3 y 6 del complejo, cerca del tanque de agua comunitario. De acuerdo con los primeros reportes, durante el enfrentamiento se escucharon al menos 50 disparos. Parte de la secuencia quedó registrada en videos filmados por vecinos desde distintos sectores del barrio.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Tiziano Gauna, de 17 años, y R. Quispe, de 36. Ambos recibieron heridas de arma de fuego. Además, otras cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica.
Cómo fue el tiroteo en Fuerte Apache y quiénes son las víctimas
Según los testimonios recogidos durante las primeras horas de la investigación, varios hombres armados habrían llegado en un vehículo y disparado contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.
Después, los atacantes escaparon y las autoridades comenzaron a trabajar para identificar el automóvil y reconstruir el recorrido que habría realizado.
Uno de los adolescentes heridos, identificado como Tiziano Gauna, fue trasladado en una motocicleta al Hospital Dr. Ramón Carrillo mientras todavía se escuchaban disparos en el barrio. Pese a la asistencia médica, murió como consecuencia de las lesiones sufridas.
La segunda víctima fatal, R. Quispe, de 36 años, fue encontrada entre los monobloques del complejo habitacional, también con heridas de bala.
Entre las personas que resultaron heridas se encuentran un joven de 20 años, que sufrió impactos en un brazo y una pierna; otro adolescente de 17 años, con una lesión en una de sus piernas; y una joven de 18 años, que recibió un disparo en un tobillo.
La identidad y la edad de la cuarta persona lesionada no habían sido informadas en los reportes iniciales.
Los registros audiovisuales difundidos después del episodio muestran parte de la secuencia del enfrentamiento y las corridas de personas que intentaban ponerse a resguardo. Las imágenes también forman parte del material que los investigadores pueden utilizar para determinar cómo se desarrolló la balacera.
El hecho generó preocupación entre los vecinos, que durante la madrugada quedaron expuestos a los disparos. Tras el episodio, la Policía Bonaerense reforzó la presencia de efectivos y los patrullajes en los alrededores del complejo para prevenir nuevos enfrentamientos.
Investigan si el ataque estuvo relacionado con una disputa por drogas
La principal hipótesis que analiza la investigación es que el enfrentamiento se haya originado en una disputa territorial por la venta de estupefacientes. Según las primeras versiones difundidas por medios bonaerenses, los grupos involucrados serían dos facciones conocidas como Villa Matienzo y Los Fiolos.
Por el momento, esa línea de investigación no constituye una conclusión judicial. La fiscalía debe establecer qué desencadenó el tiroteo, quiénes participaron y cuál fue el papel de cada una de las personas involucradas.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 del Departamento Judicial de San Martín. Entre las medidas dispuestas figuran el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a testigos y el análisis de las circunstancias en las que murieron las dos víctimas.
Los investigadores también buscan determinar si los disparos fueron efectuados desde el vehículo mencionado por los testigos y si hubo otros participantes que intervinieron en el enfrentamiento desde el interior del complejo.
Por otra parte, los registros del Centro de Procesamiento y Análisis de Información Delictiva (CEPAID), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, señalaron que dos de las víctimas tenían antecedentes registrados.
Ese dato forma parte de la información que se analiza en el marco de la causa, aunque por sí solo no permite establecer responsabilidades en el hecho.
Hasta los reportes publicados el domingo 25 de octubre, no se habían informado detenciones oficiales vinculadas con el tiroteo. La búsqueda de los presuntos responsables continuaba, al igual que las tareas destinadas a reconstruir la secuencia del ataque.
Mientras avanza la investigación judicial, la Policía mantiene reforzados los patrullajes en la zona con el objetivo de evitar nuevos episodios de violencia.
La prioridad de los investigadores es identificar a quienes efectuaron los disparos y determinar si la balacera estuvo efectivamente vinculada con una disputa por el control de la venta de drogas en Fuerte Apache.