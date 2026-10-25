Disputa narco

Fuerte Apache: un tiroteo dejó dos muertos y cuatro heridos

El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada del sábado en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Entre las víctimas fatales hay un adolescente de 17 años. Los investigadores buscan identificar a los responsables y determinar si la balacera estuvo vinculada con una disputa por la venta de drogas.