Dos pacientes murieron y otros dos desarrollaron infecciones bacterianas después de someterse a intervenciones quirúrgicas en el Hospital Privado de Mendoza.
Mendoza: investigan la muerte de dos pacientes tras operarse en un hospital privado
Cuatro personas desarrollaron infecciones por Serratia marcescens después de pasar por los quirófanos del Hospital Privado. El Ministerio de Salud provincial suspendió las cirugías y analiza medicamentos, instrumental y materiales para determinar el origen del contagio.
El caso motivó una investigación epidemiológica del Ministerio de Salud provincial, que busca establecer si existió una fuente común de contaminación durante las operaciones. Como medida preventiva, se suspendió la actividad quirúrgica del establecimiento mientras avanzan los controles sanitarios.
La investigación se inició después de que las autoridades detectaran que cuatro personas operadas en el mismo centro de salud habían contraído Serratia marcescens, una bacteria que puede provocar infecciones graves, especialmente en pacientes hospitalizados.
Los afectados fueron atendidos posteriormente en el Hospital Central de Mendoza, donde se identificó la coincidencia entre sus antecedentes quirúrgicos y los cuadros infecciosos.
La alerta se activó el miércoles 21 de octubre. Desde entonces, equipos sanitarios provinciales inspeccionaron el establecimiento y tomaron muestras de distintos elementos utilizados durante las intervenciones.
Hasta la información difundida el sábado 24 de octubre, no se había determinado cuál fue el origen del contagio ni se habían comunicado las identidades de las personas afectadas.
Qué investiga el Ministerio de Salud en el hospital de Mendoza
El jueves 22 de octubre, profesionales del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza ingresaron al Hospital Privado para revisar las condiciones en las que se realizaban las operaciones. En el procedimiento participaron especialistas de Epidemiología, Infraestructura y Habilitaciones, y Farmacia.
Los controles abarcaron distintos componentes del proceso quirúrgico. Según la información publicada por Clarín, los equipos recolectaron muestras de medicamentos, anestésicos, antisépticos, soluciones e instrumental empleado durante las intervenciones.
El objetivo es establecer si los contagios estuvieron vinculados con algún producto contaminado, una falla en los procedimientos de esterilización o una deficiencia en la manipulación de materiales.
Por ahora, esas posibilidades forman parte de las líneas de investigación y ninguna fue confirmada oficialmente como causa de las infecciones.
La identificación de una eventual fuente común resulta clave para determinar si otros pacientes pudieron haber estado expuestos al mismo riesgo. Por ese motivo, las autoridades también buscan establecer qué personas pasaron por los quirófanos durante octubre y si existen otros casos relacionados.
El Hospital Privado es un establecimiento de la ciudad de Mendoza que atiende, entre otros pacientes, a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Según el reporte periodístico, la mayoría de sus pacientes son personas mayores.
La institución había suspendido las cirugías antes de la intervención ministerial, de acuerdo con la información difundida por el diario mendocino El Sol y citada por Clarín. Desde el centro de salud señalaron que el germen detectado es poco habitual y que todavía no se había establecido de dónde provenía.
La suspensión de las operaciones se mantendrá mientras se desarrollen las evaluaciones y se determine si están dadas las condiciones sanitarias para retomar la actividad. Hasta el último reporte citado, no había una fecha confirmada para la reapertura de los quirófanos.
Otro aspecto que permanece bajo análisis es la secuencia temporal de los casos. Las autoridades deberán establecer si las cuatro personas recibieron algún medicamento o insumo común, si estuvieron expuestas a un mismo equipo o si existieron otras circunstancias compartidas durante las cirugías.
La información difundida hasta el momento no incluye las edades de los pacientes, las enfermedades por las que habían sido operados ni las fechas exactas de cada intervención. Tampoco permite establecer una relación definitiva entre las condiciones de los quirófanos y los fallecimientos.
Qué es la bacteria Serratia marcescens y qué infecciones puede causar
Serratia marcescens es una bacteria presente en el ambiente que puede encontrarse en determinados lugares húmedos. En el ámbito hospitalario representa un riesgo porque puede contaminar superficies, equipos y materiales sanitarios, y provocar infecciones cuando ingresa al organismo.
Su presencia no implica que todas las personas expuestas vayan a enfermar. Sin embargo, puede ocasionar cuadros graves en pacientes hospitalizados, particularmente cuando existen procedimientos invasivos o condiciones que aumentan la vulnerabilidad frente a una infección.
En los casos investigados en Mendoza se detectaron cuadros de meningitis posquirúrgica. La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, y puede tener distintas causas, entre ellas las infecciones bacterianas.
Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, vómitos y alteraciones del estado de conciencia. La evolución depende de distintos factores, como el microorganismo involucrado, el estado general de la persona y la rapidez con la que se identifica y trata la infección.
La investigación sanitaria deberá determinar si hubo irregularidades en la esterilización del instrumental, en el manejo de los medicamentos o en el uso de otros insumos. Cada una de esas hipótesis requiere verificaciones específicas y no puede darse por confirmada únicamente por la coincidencia de los casos.
Mientras tanto, la prioridad de las autoridades es identificar el origen del brote, evaluar las condiciones de seguridad del establecimiento y establecer si existen otros pacientes que necesiten seguimiento.
El caso mantiene bajo investigación los procedimientos realizados en el Hospital Privado de Mendoza. Hasta que se conozcan los resultados de los análisis, no hay una causa confirmada que explique cómo se produjeron las infecciones ni qué factor pudo haber intervenido en los dos fallecimientos.