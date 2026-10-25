Un hombre de 26 años fue aprehendido en las últimas horas durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Vélez Sarsfield al 900, en el barrio Santo Tomás de Aquino, de Santo Tomé, en el marco de una causa por robo calificado.
Cayó "Sorongo", junto a dos cómplices, autores de varios robos en Santo Tomé
Un hombre de 26 años fue aprehendido, junto a otros dos individuos, durante un allanamiento en el barrio Santo Tomás de Aquino. La investigación incluye un asalto en el que una mujer denunció que el sospechoso ingresó armado con una cuchilla y le robó una bicicleta. En el procedimiento también se secuestró un televisor denunciado como sustraído en otra vivienda.
La medida judicial, concretada alrededor de las 7, se originó en una denuncia por un violento episodio ocurrido durante la madrugada del viernes 23 del corriente.
Falso policía a las patadas
Según la presentación de la víctima, el sospechoso habría irrumpido en su domicilio después de derribar a patadas la puerta principal. Una vez dentro, habría ingresado al grito de "¡Policía, policía!" y portando una cuchilla, con la que amenazó a la mujer.
Siempre de acuerdo con la denuncia, el hombre permaneció durante un tiempo en el lugar y luego se retiró llevándose una bicicleta marca Venzo, rodado 29, de color negro y turquesa.
A partir de las actuaciones judiciales, efectivos de la Cuarta Zona de Inspección, la Comisaría 12ª, la Subcomisaría 15ª y el CGI desplegaron el procedimiento que culminó con la aprehensión del principal investigado.
Un televisor como clave
Durante el operativo también fueron demorados otros dos hombres, de 21 años y de edad no precisada, respectivamente. Además, los uniformados secuestraron un televisor LCD Samsung de 32 pulgadas que se encontraba oculto en una pequeña habitación ubicada en el fondo de la vivienda allanada.
El hallazgo del electrodoméstico dio lugar a una nueva intervención policial. Horas después del allanamiento, una mujer de 33 años se presentó en la Comisaría 12ª y denunció que, durante la madrugada del sábado, desconocidos habían ingresado a su vivienda tras romper una ventana y le habían sustraído un televisor.
Al ser exhibido en la dependencia policial, la mujer reconoció el aparato secuestrado durante el procedimiento como el que le habían robado.
El episodio se incorporó a las actuaciones que involucran al hombre de 26 años, cuyas iniciales son J.A.G., apodado "Sorongo", quien también aparece mencionado en otras investigaciones por delitos contra la propiedad registrados en Santo Tomé durante los últimos meses.
Entre los antecedentes consignados en los informes policiales figura un robo ocurrido el 19 de mayo, en Vélez Sarsfield al 1400, donde fue denunciada la sustracción de una bicicleta roja marca SLP.
Otros robos
Otro hecho tuvo lugar el 19 de septiembre, en Vélez Sarsfield al 700, y estuvo relacionado con el robo de dos televisores.
A estos episodios se suma una denuncia por robo calificado del 23 de octubre, en una vivienda de calle Santa Fe al 2800, donde fueron sustraídos un teléfono celular Motorola y una bicicleta SLP blanca y negra.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la fiscalía correspondiente. La atribución de responsabilidad por cada uno de los hechos deberá establecerse en el marco de las respectivas investigaciones judiciales.