Peligrosos

Cayó "Sorongo", junto a dos cómplices, autores de varios robos en Santo Tomé

Un hombre de 26 años fue aprehendido, junto a otros dos individuos, durante un allanamiento en el barrio Santo Tomás de Aquino. La investigación incluye un asalto en el que una mujer denunció que el sospechoso ingresó armado con una cuchilla y le robó una bicicleta. En el procedimiento también se secuestró un televisor denunciado como sustraído en otra vivienda.