A 31 años de la tragedia

¿Accidente o atentado? El misterio detrás de la muerte de Carlos Monzón

El 8 de enero de 1995, el excampeón mundial de boxeo murió cuando el Renault 19 en el que viajaba volcó sobre la Ruta Provincial 1, cerca de Santa Rosa de Calchines. También falleció su acompañante, Gerónimo Mottura, mientras que Alicia Fessia sobrevivió con lesiones leves. La investigación judicial se cerró en apenas 16 días, una celeridad que, sumada a cuestionamientos sobre la preservación de la escena y las pericias realizadas, alimentó interrogantes que todavía persisten: ¿fue un accidente vial o quedaron hipótesis sin explorar?