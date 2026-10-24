Condenaron al hombre que atacó con un cuchillo a un joven que dormía en una plaza en La Guardia, departamento La Capital de Santa Fe. Roberto Julián Hamud, de 44 años, admitió su culpabilidad y decidió firmar un juicio abreviado.
Condenaron al hombre que agredió a un joven que dormía en la plaza en La Guardia
Reconoció su culpabilidad y aceptó una condena a 1 año y medio de prisión luego de haber intentado excusarse diciendo que la víctima le habría robado en repetidas oportunidades.
La fiscal Laura Urquiza y el defensor particular Santiago Roca presentaron el acuerdo de procedimiento abreviado ante el juez Leandro Lazzarini, quien sentenció a Hamud a 1 año y medio de prisión. El cumplimiento de la pena será condicional debido a que no registra antecedentes condenatorios.
El obrero de la construcción fue condenado como autor del delito de “lesiones leves dolosas agravadas por haber sido cometidas con alevosía”. La audiencia se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
En la plaza
De acuerdo con lo descripto en el acuerdo de juicio abreviado firmado por las partes, el hecho ocurrió el pasado 18 de octubre de 2026, cerca de las 9:30 de la mañana. La víctima se encontraba descansando sobre un banco de la plaza situada en avenida Estanislao López, entre las calles Carlos Soria y Alassia de La Guardia de la capital provincial.
Aprovechándose de la absoluta indefensión del joven dormido, Hamud se aproximó sigilosamente y le asestó una primera puñalada con un cuchillo en la zona de la axila, que afortunadamente sólo le provocó un corte.
La agresión hizo que el joven se despertara sobresaltado, intentara incorporarse y cayera de inmediato al suelo, oportunidad en la que el agresor continuó su ataque sin darle tregua. Mientras yacía tendido en el piso, sin posibilidad de defenderse, Hamud le pisó el rostro con violencia y nuevamente intentó clavarle el cuchillo, esta vez en la espalda.
La agresión cesó cuando el herido logró agarrar una botella del suelo para defenderse, momento en que el atacante escapó a bordo de un automóvil.
“Justicia por mano propia”
Cuando fue detenido, Hamud intentó excusarse diciendo que la víctima le había robado en múltiples oportunidades, lo que habría provocado el ataque. Sin embargo, no se hallaron denuncias que corroboren sus dichos.
Su intento de hacer “justicia por mano propia” lo llevó a terminar condenado a menos de una semana el hecho.
Entre las evidencias colectadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) figuran las entrevistas a la víctima y a su hermano, el informe médico legal que constató lesiones con curación estimada en 20 días, los registros de llamadas al 911 y el secuestro del vehículo Volkswagen Suran utilizado por el agresor para huir.
Hamud fue condenado y cumplirá la pena de forma condicional, debido a que no registra antecedentes. El magistrado le impuso una serie de restricciones que, de no cumplirse, podrían llevarlo a completar el tiempo que le quede de condena tras las rejas.