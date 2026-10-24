“Relato salvaje”

Condenaron a un vecino que atacó a un indigente al que acusaba de robos reiterados

El incidente ocurrió el fin de semana pasado, en la zona costera de la ciudad de Santa Fe, en el distrito de La Guardia. El presunto ladrón fue atacado cuando dormía. Sufrió cortes con un cuchillo y un pisotón en la cabeza, entre otras agresiones.