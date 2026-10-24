Un amplio despliegue de seguridad se generó en las últimas horas en el noroeste de la capital provincial tras el hallazgo de un peligroso arsenal de guerra en el interior de una vivienda particular.
Hallaron una inquietante colección de explosivos y uno de ellos estaba en condiciones de estallar
Una mujer encontró el arsenal militar en su domicilio, en barrio Villa Hipódromo de la capital provincial. La brigada policial especializada actuó para retirar los peligrosos artefactos.
Personal especializado acudió al lugar y procedió al secuestro y resguardo de granadas, proyectiles de artillería y material pirotécnico de uso militar.
El hecho ocurrió durante la tarde del viernes. Una mujer de 52 años dio aviso a las autoridades e indicó que en su inmueble, ubicado en Estrada al 6700, se encontraban guardados elementos que presumía de alta peligrosidad.
Ante la presencia del personal de la Brigada de Explosivos de la policía provincial, la propietaria manifestó su intención de entregar de forma voluntaria el material.
Riesgo
Tras aplicar de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes para neutralizar cualquier eventual riesgo para el vecindario, los efectivos inspeccionaron la “colección” y la trasladaron de urgencia a la base operativa de la brigada.
Entre las piezas incautadas, los especialistas identificaron: una granada de mano FMK-2, granadas y proyectiles de artillería y antiaéreos, un proyectil antitanque, una bomba de iluminación o bengala diseñada para mortero.
Los uniformados determinaron que sólo el primer artefacto mencionado tenía la carga explosiva.
Justicia Federal
Dado el tipo de armamento y la legislación vigente sobre elementos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en el caso tomó intervención la Fiscalía Federal de Santa Fe.
La magistratura interviniente dispuso la confección urgente de las actuaciones de rigor, el remiso de registros fotográficos del arsenal y que la totalidad de los artefactos permanezcan bajo custodia estricta y resguardo de la Brigada de Explosivos mientras se investiga el origen del material.